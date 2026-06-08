Abogados Cristianos ve "evidentísimo" los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la plaza de David Sánchez

La Fundación de Abogados Cristianos ha considerado que en el juicio que se sigue por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz "ha quedado evidentístimo" los delitos de prevaricación y de tráfico de influencias.

Así se recoge en los informes finales que la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha presentado este lunes en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017 como coordinador de actividades de los conservatorios, y posteriormente, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

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En su intervención, la abogada se ha basado en el "demoledor informe" presentado por la UCO sobre este caso, que "no tiene desperdicio" y ha descartado las declaraciones de aquellos miembros que tienen el carné del PSOE" que han declarado como testigos en este juicio.

La letrada ha explicado que este proceso incluye tres delitos, que son la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios, posteriormente, "no gusta esa plaza" y se crea la Oficina de Artes Escénicas, y el tercero es "la creación de otra plaza para el amigo", denominado 'hermanito'.

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Respecto a la creación de la plaza de coordinador, Polonia Castellanos ha recordado que según declaraciones de testigos, "esa plaza no se necesitaba", sino que era necesario "un puesto de pianista, una ayuda para las bibliotecas, pero que esa plaza no se necesita en ningún momento", ha dicho.

"De repente nos encontramos con que esa plaza se tiene que crear" porque "lo han decidido de arriba", algo que ha achacado al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, y respecto de lo que ha lamentado que "casos de corrupción hay muchos, pero tan burdos y tan cutres como éste, yo creo que hay pocos", ya que "se pide hasta a los directores de conservatorio, que indiquen cuáles van a ser las funciones de su superior", algo que ha tachado de "despropósito".

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"PROCEDIMIENTO VICIADO"

A esto se une que ese contrato de coordinador de actividades de los conservatorios se creara como de alta dirección, y del que, según ha mencionado que recoge el informe de la UCO, "se evidencia un conocimiento previo del adjudicatario", y se habla de David Sánchez "antes siquiera del proceso selectivo".

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Polonia Castellanos ha tachado de "tremendo que para tratar de dar cobertura legal a todo este procedimiento viciado", se llamara a otros aspirantes, como Cristina de Frutos, y se les "haga pasar por hacer una entrevista cuando ella ya sabía que ni siquiera la iban a contratar", por lo que ha criticado que se haya "mezclado a terceros en un procedimiento corrupto.

Castellanos ha señalado que la prueba "testifical clave" en este juicio ha sido la declaración de la UCO, que revela que en este caso "hay un impulsor que va más allá del área de Recursos Humanos, que también está implicada, y más allá del área de Cultura, que es el área de Presidencia", que se pone de manifiesto en los correos en los que se dice "han decidido" la creación de esta plaza.

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En ese sentido, ha rechazado que durante el proceso se haya tratado de defender que el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo no tuvo nada que ver porque era había apoyado a Susana Díaz en lugar de a Pedro Sánchez en las primarias, tras lo que ha considerado que por ese motivo, le interesaba "de alguna manera, ir a bien con esta persona" que había ganado las primarias.

EL PAPEL DE GALLARDO, "DETERMINANTE"

En este punto, la letrada de Abogados Cristianos ha asegurado "el papel del señor Gallardo es determinante para la adjudicación del puesto", sobre lo cual, ha considerado que "las pruebas de la UCO son más que suficientes, además son pruebas totalmente objetivas", ha dicho.

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"No podemos pretender que un informe realizado por la UCO tenga la misma validez que las declaraciones realizadas por personas con el carné del PSOE que trabajan para la Diputación y que tienen una dependencia orgánica", ha considerado Polonia Castellanos, quien ha reiterado que cuando "el hermanísimo, se queda sin trabajo, porque acaba de acabar un máster, se le crea un puesto ad hoc de alta dirección, al que ni acude", y posteriormente, "como este puesto no le gusta, porque a él le gusta la ópera, se le crea otro", ha asegurado.

En cuanto al procedimiento administrativo que se siguió, Castellanos ha aseverado que en la creación del puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, este proceso "no es válido", ya que "no se guarda ni el fondo, pero es que vemos que aquí tampoco se guarda ni la forma", ha asegurado.

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Durante su exposición de los informes finales, Castellanos ha hecho también "mención especial" a la contratación de Luis Carrero en la Diputación de Badajoz, que es "el tercer pilar" de este caso, al que "le crean el puesto, es el único que se presenta y cierran las solicitudes cinco días más tarde siendo el único candidato", ha señalado.

Y es que, a su juicio, se trata de un proceso "tremendamente burdo" que comienza cuando el hermano de Pedro Sánchez es coordinador de actividades de los conservatorios, cuando "no va ni siquiera al trabajo", y posteriormente, como le gusta más la ópera, le cambian de puesto al jefe de la Oficina de Artes Escénicas, pero "nos encontramos que esto tampoco lo estaba haciendo, que se lo estaba haciendo el señor Carrero", ha relatado la letrada.

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Finalmente, y respecto a la participación de alguno de los acusados, la letrada de Abogados Cristianos ha aseverado que el hermano de Pedro Sánchez "es el beneficiario" en este caso, en el que "el puesto es creado a su medida, se simula una legalidad procedimental que luego decae", ya que posteriormente "cambia de nomenclatura un puesto cuando realmente no tiene nada que ver y realmente es que no trabajo nunca".

"La participación del señor Sánchez, pues evidentemente que es el quid de toda esta corrupción, es totalmente evidente", ha resaltado Castellanos.

Respecto a Miguel Ángel Gallardo, la abogada ha señalado que como responsable de la Diputación de Badajoz, "conoció y participó de forma directa en la creación de un puesto a medida para ser adjudicado al señor Sánchez", y posteriormente, "consintió y permitió un aparente cambio de nomenclatura" a la de jefe de la Oficina de Artes Escénicas.