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Ceuta incorpora un verificador adicional en la frontera para evitar los colapsos

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Ceuta, 8 jun (EFE).- La Delegación del Gobierno en Ceuta ha anunciado la puesta en marcha de un verificador adicional en la frontera con Marruecos para permitir la agilidad en el tránsito de los miles de ciudadanos magrebíes que participarán en el dispositivo de la Operación Paso del Estrecho (OPE).

Según ha informado el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, entre las principales novedades destaca la incorporación de un nuevo verificador de salida que podrá utilizarse tanto en el paso peatonal como en el destinado a vehículos, una medida que permitirá reforzar y agilizar los controles fronterizos.

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Asimismo, se ha previsto la incorporación de personal auxiliar tanto en los accesos de entrada como de salida para peatones.

La medida permitirá separar a los ciudadanos comunitarios de aquellos viajeros no comunitarios que necesitan someterse a controles documentales más exhaustivos.

Según ha explicado a los periodistas el delegado, se trata de un sistema similar al que ya se emplea en numerosos aeropuertos y que busca agilizar el tránsito sin menoscabar las garantías de seguridad. "Queremos ganar fluidez en la frontera sin comprometer en ningún momento la seguridad", ha dicho.

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La implantación de este servicio será posible gracias a la colaboración de la Ciudad Autónoma, a cuyos responsables ha agradecido expresamente su implicación en el proyecto.

Entre las actuaciones previstas también figura la retirada de dos vallas actualmente instaladas en la zona de entrada peatonal a Ceuta con el objetivo de ampliar el espacio disponible para la formación de colas y facilitar la movilidad de los usuarios durante los periodos de mayor afluencia.

Estas actuaciones forman parte del dispositivo de preparación de la Operación Paso del Estrecho (OPE), que cada verano incrementa notablemente el volumen de personas y vehículos que transitan por la frontera ceutí.

El anuncio se produce pocos días antes de la visita a Ceuta de la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, que se desplazará a la ciudad para supervisar los preparativos del operativo, como ya hizo el pasado jueves en Melilla. EFE

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