De la Escuela de Salamanca a El Quijote, las referencias de León XIV en el Congreso

Cristina Cabrejas

Madrid, 8 jun (EFE).- El histórico discurso del León XIV en el Congreso, el primero de un papa en la Cámara, ha comenzado con una importante referencia a la historia de España con su reflexión a la Escuela de Salamanca, y de manera particular a Francisco de Vitoria, desde donde hace 500 años surgió una reflexión sobre los límites morales del poder y la dignidad de todos los seres humanos.

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"Contribuyó a formar una conciencia jurídica y moral capaz de recordar que la autoridad lleva siempre consigo una responsabilidad y que todo ser humano debe ser reconocido como sujeto de derechos y deberes. Ese anhelo sigue hablando también hoy: que la dignidad, la justicia y el bien común sean la medida de las relaciones sociales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional", ha dicho el papa ante los parlamentarios españoles.

Con la idea del dominico Francisco de Vitoria del 'totus orbis' - "una comunidad humana más amplia que cualquier poder particular, permitía afirmar la existencia de vínculos jurídicos y morales entre los pueblos"- el papa ha hilado el resto de su discurso dirigido a los legisladores y a la defensa de la dignidad humana en su concepción católica, desde el derecho a la vida desde su concebimiento a su fin, a los migrantes y más vulnerables.

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Entre las numerosas referencias literarias y de documentos pontificios, León XIV ha citado El Quijote.

"La libertad [...] es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos", ha dicho el papa citando la universal obra de Miguel de Cervantes para presentar la libertad, también religiosa, "como uno de los pilares de la tradición española"

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El papa ha hablado de la profundidad "espiritual de santa Teresa de Ávila" y "la inquietud metafísica" de Miguel de Unamuno.

El hombre “no se resigna a morir del todo”, ha dicho el papa citando 'Del sentimiento trágico de la vida,' para explicar que "España ha sabido mirar al ser humano como algo más que una pieza del orden social, económico o político...".

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Al final del discurso aparecen dos referencias muy vinculadas a la identidad religiosa española: Santiago el Mayor y la Virgen del Pilar.

"Que Dios conceda paz a todas las naciones de la tierra, concordia a las familias y serenidad a las conciencias. Y que, sobre el Reino de España, marcado por la huella apostólica de Santiago y por la presencia maternal de la Virgen del Pilar, desciendan días de prosperidad, justicia y paz duradera". Con esta frase ha concluido León XIV su discurso ante las Cortes Generales.

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El papa también ha nombrado a otras figuras de la literatura española en discursos como el que pronunció ante el mundo de la Cultura, el Arte, la Economía y el Deporte en el Movistar Arena,

"No es extraño entonces que la proclamación de la Buena Nueva y la conciencia de sabernos hermanos se exprese con forma de saeta en una Semana Santa, de poesía mística, de maestría literaria en autores como Lope de Vega, santa Teresa de Jesús o san Juan de la Cruz, Calderón de la Barca, o en la prosa serena de santo Tomás de Aquino, de quien hemos heredado los hermosos himnos del Corpus Christi, que celebramos hoy".

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Ya en el discurso ante las autoridades en el Palacio Real, también dedicó un largo pasaje a Juan de la Cruz y sus escrito la 'Noche oscura': "¡Oh noche que guiaste! ¡Oh noche amable más que la alborada! ¡Oh noche que juntaste Amado con amada, amada en el Amado transformada!" y también hizó una referencia a Las Moradas o Castillo Interior de Santa Teresa de Ávila. EFE