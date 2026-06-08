La vivienda sube un 50 % más en Aragón o Murcia que en Cataluña, Navarra o País Vasco

Madrid, 8 jun (EFE).- La vivienda ha subido casi un 50 % más en los últimos 12 meses en Aragón y en Murcia (un 15,6 % en ambas) que en Cataluña, Navarra (un 10,5 % en las dos) o País Vasco (un 10,3 %), de acuerdo con los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística.

Las diferencias son aún mayores si se comparan los datos del primer trimestre del año, ya que los incrementos de Aragón (5,0 %) y La Rioja (4,6 %) duplican los de Castilla-La Mancha (2,3 %) y Cantabria (2,5 %).

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En este primer trimestre del año, las diferencias territoriales se extreman en cuanto a la vivienda nueva, ya que en Canarias se ha disparado un 10,0 %, muy por delante de Aragón (6,4 %), Cataluña (4,8 %) y Andalucía (4,5 %), mientras que Murcia (1,8 %), Madrid (1,7 %) y Castilla-La Mancha (1,2 %) no llegan al 2 % e incluso Extremadura (-0,4 %) registra en este apartado el único dato en negativo de toda la estadística conocida este lunes.

En los últimos 12 meses, el precio de la vivienda nueva ha crecido más en Canarias (12,0 %) y Aragón y Asturias (11,6 % en ambas) y menos en Baleares (2,5 %), País Vasco (4,9 %) y Navarra (6,2 %).

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En cuanto a la de segunda mano, los mayores incrementos anuales se han registrado en Aragón (16,4 %), Murcia (16,3 %) y Castilla y León (15,8 %) y los menores en Canarias (10,6 %), Cataluña (10,8 %) y País Vasco (11,4 %).

El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas las variaciones porcentuales trimestral y anual de los precios de la vivienda en general, de la nueva y de la de segunda mano:

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VARIACIÓN TRIMESTRAL

VARIACIÓN ANUAL

GENERAL

NUEVA

SEGUNDA MANO

GENERAL

NUEVA

SEGUNDA MANO

ANDALUCÍA

4,1

4,5

4,1

13,3

11,3

13,6

ARAGÓN

5,0

6,4

4,7

15,6

11,6

16,4

ASTURIAS

4,1

3,9

4,1

14,3

11,6

14,8

BALEARES

3,3

2,4

3,5

13,6

2,5

15,0

CANARIAS

4,5

10,0

4,2

10,7

12,0

10,6

CANTABRIA

2,5

2,8

2,5

14,0

9,9

14,5

C. Y LEÓN

4,0

2,9

4,2

14,9

11,1

15,8

C.-LA MANCHA

2,3

1,2

2,5

11,4

10,2

11,6

CATALUÑA

3,3

4,8

3,2

10,5

8,0

10,8

C. VALENCIANA

3,3

2,5

3,5

14,3

10,7

14,9

EXTREMADURA

2,7

-0,4

2,8

12,2

8,5

12,4

GALICIA

3,0

2,4

3,1

13,5

9,8

14,1

MADRID

3,1

1,7

3,2

13,6

6,9

14,7

MURCIA

4,3

1,8

4,7

15,6

10,9

16,3

NAVARRA

3,2

3,8

3,0

10,5

6,2

12,8

PAÍS VASCO

3,1

4,0

3,0

10,3

4,9

11,4

RIOJA, LA

4,6

2,3

5,1

14,3

10,5

15,3

CEUTA

5,7

14,9

MELILLA

5,5

13,2

NACIONAL

3,5

3,5

3,5

12,9

9,1

13,5

EFE

esv/aam