La reina Sofía, recibida por el papa en la Nunciatura antes del acto en la catedral

Madrid, 8 jun (EFE).- El papa León XIV ha recibido esta tarde a la reina Sofía en la sede de la Nunciatura, donde se aloja el pontífice durante su visita a Madrid, en una breve audiencia antes del acto previsto en la catedral de la Almudena.

Un acto al que está previsto que acuda también la reina Sofía después de que el fin de semana hayan sido el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía quienes han ejercito de anfitriones del pontífice en el Palacio Real de Madrid y en la misa que ofreció en la Plaza de Cibeles.

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Desde la catedral de la Almudena, León XIV hará su último recorrido en papamóvil por las calles de Madrid, antes de trasladarse en coche cerrado hasta el estadio Santiago Bernabéu, donde celebrará un acto con la comunidad diocesana.

Poco después, también ha salido de la Nunciatura el pontífice con dirección a la catedral en medio de gritos de 'Viva el papa' de las decenas de personas concentradas en los alrededores pese al intenso calor. EFE

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