El Lobas Global Atac, al borde de renunciar al ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola

Oviedo, 8 jun (EFE).- El Lobas Global Atac Oviedo ha anunciado este lunes que se encuentra al borde de renunciar al ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola dado que la situación no ha mejorado y sigue necesitando que aparezcan en uno o dos días los 120.000 euros que necesita para completar el presupuesto que necesita para volver a competir en la máxima categoría del balonmano femenino español.

Según ha informado el club asturiano, el período de inscripción para las categorías nacionales de balonmano ya está abierto y el Lobas Global Atac debe tomar cuanto antes una decisión definitiva que no puede demorar hasta la fecha límite del próximo día 15 dado que, en caso de que decida renunciar, es necesario tener un margen para intentar poder inscribirse en División de Honor Oro.

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El Ayuntamiento de Oviedo y el Principado de Asturias -que anunció una aportación de 100.000 euros- han mostrado su respaldo económico al Lobas Global Atac, pero el club considera que el problema sigue estribando en el apoyo privado y ha hecho un llamamiento al tejido empresarial asturiano para que dé un paso al frente y que el éxito logrado en la pista no se vaya al traste.

El club necesita cubrir un presupuesto de 500.000 euros en plazo, una cifra que supone duplicar el de la campaña recién concluida y es superior también al de la temporada 2023-2024, la última en que militó en la máxima categoría del balonmano femenino debido a las nuevas exigencias reglamentarias en materia de contratos a jornada completa y a la ampliación de la liga de doce a catorce equipos. EFE

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