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Bruno Guimarães ve a Marruecos a un gran nivel: "De las mejores generaciones"

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Redacción Deportes, 8 jun (EFE).- El mediocampista de la selección brasileña Bruno Guimarães advirtió este lunes que el debut en el Mundial 2026 frente a Marruecos será un reto "difícil", al destacar que se enfrentarán a una "de las mejores generaciones" de futbolistas en la historia del conjunto africano.

"Para ser honesto, los veo muy bien. Creo que es de las mejores generaciones que han tenido. Tenemos todo el respeto. Va a ser un partido difícil, pero espero que podamos jugar nuestro mejor fútbol y vencer", expresó el jugador del Newcastle en rueda de prensa.

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Asimismo, destacó la "calidad" del equipo comandado por Carlo Ancelotti, y aseguró que llegan "bien preparados" y con un gran respaldo anímico tras las victorias en los amistosos ante Panamá (6-2) y Egipto (2-1).

"Tenemos mucha confianza, y más después de los dos amistosos, con dos victorias y buenas actuaciones tanto en lo individual como en lo colectivo. Sabemos que cuando comienza la Copa del Mundo todos olvidan lo que pasó antes, entonces sabemos que el debut es muy importante", comentó.

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Guimarães, que convirtió el primer gol contra Egipto, confesó que, si bien Ancelotti reveló ya tener definido el once titular, aún no lo exteriorizó al plantel, y resaltó que le pareció "interesante contar con un jugador más en el medio", en referencia al esquema 4-3-3 que planteó el entrenador en el último amistoso.

"Tuvimos mas chances para marcar goles y acabamos pecando en las finalizaciones", dijo para después afirmar que con más atacantes y menos mediocampistas atacas más, "pero no tienes un jugador que te acerque" la pelota al área.

Sobre su rol en el equipo, el exjugador del Olympique de Lyon afirmó que el entrenador italiano lo llamó y le preguntó "donde se sentía más seguro para jugar", lo que permitió que pueda ser "el mismo jugador" que es en el Newcastle pero en el equipo nacional.

Tras haber vencido los amistosos contra Panamá y Egipto, la pentacampeona del mundo debutará este sábado contra Marruecos, en Nueva Jersey, en el Grupo C.

Luego, Brasil se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami. EFE

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