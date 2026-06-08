La Bolsa española cae un 0,66 % y pierde los 18.300 ante la inestabilidad en Oriente Medio

Madrid, 8 jun (EFE).- La Bolsa española ha caído este lunes un 0,66 % y ha perdido los 18.300 puntos en una sesión marcada por las dudas sobre un acuerdo de paz en Oriente Medio, en una jornada en la que el petróleo escala un 1,7 % mientras Estados Unidos insta a Irán e Israel a la contención.

El IBEX 35, el selectivo español, ha restado 121,8 puntos, ese 0,66 %, con los que ha fijado su nivel de cierre en los 18.223,1 puntos. En el acumulado del año, el indicador nacional mantiene una revalorización del 5,29 %.

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Entre las subidas más importantes del IBEX 35 han destacado Indra (2,63 %) y Puig (1,56 %), mientras que le farolillo rojo de la sesión ha sido Solaria, que se ha dejado el 3,45 %.

Todo ello en una sesión volátil que se ha visto influida por el escenario internacional, lo que ha provocado que el precio del barril de brent se negociara al cierre europeo en los 94,71 dólares, un 1,74 % más que al término del viernes. EFE

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