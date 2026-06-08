Extinguido el incendio forestal de Lepe (Huelva) que ha afectado unas 50 hectáreas

Huelva, 8 jun (EFE).- El Plan Infoca ha dado por extinguido el incendio forestal declarado a mediodía de ayer en el paraje Waingunga del término municipal de Lepe (Huelva), que motivó la evacuación preventiva de 115 niños de un centro multiaventuras cercano y que ha afectado, según las primeras estimaciones, 50 hectáreas.

Según ha informado el Plan Infoca, la extinción se ha decretado en torno a las 20:00 horas, después de que anoche quedara controlado, lo que ha motivado la retirada de los medios que aún quedaban en el lugar en tareas de remate y liquidación.

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El incendio se originó a las 14:30 horas y se llegaron a movilizar hasta ocho medios aéreos y más de 85 efectivos por tierra, así como seis autobombas para su estabilización, que se alcanzó a las 19:40 horas.

Los menores evacuados fueron desplazados en un primer momento al centro polivalente La Lota de Lepe, hasta organizar los traslados a sus respectivos centros de origen.

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Todos ellos, procedentes de Sevilla y Cádiz, volvieron en autobuses a sus lugares de origen. EFE

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