Espana agencias

Extinguido el incendio forestal de Lepe (Huelva) que ha afectado unas 50 hectáreas

Guardar
Google icon

Huelva, 8 jun (EFE).- El Plan Infoca ha dado por extinguido el incendio forestal declarado a mediodía de ayer en el paraje Waingunga del término municipal de Lepe (Huelva), que motivó la evacuación preventiva de 115 niños de un centro multiaventuras cercano y que ha afectado, según las primeras estimaciones, 50 hectáreas.

Según ha informado el Plan Infoca, la extinción se ha decretado en torno a las 20:00 horas, después de que anoche quedara controlado, lo que ha motivado la retirada de los medios que aún quedaban en el lugar en tareas de remate y liquidación.

PUBLICIDAD

El incendio se originó a las 14:30 horas y se llegaron a movilizar hasta ocho medios aéreos y más de 85 efectivos por tierra, así como seis autobombas para su estabilización, que se alcanzó a las 19:40 horas.

Los menores evacuados fueron desplazados en un primer momento al centro polivalente La Lota de Lepe, hasta organizar los traslados a sus respectivos centros de origen.

PUBLICIDAD

Todos ellos, procedentes de Sevilla y Cádiz, volvieron en autobuses a sus lugares de origen. EFE

lra/vg/icn

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rego condena "rotundamente" y tilda de "intolerable asesinato" el ataque contra miembros del Frente Polisario

Rego condena "rotundamente" y tilda de "intolerable asesinato" el ataque contra miembros del Frente Polisario

Neymar presenta una "buena evolución" de la lesión en el gemelo derecho

Infobae

Antón Leis deja la dirección de AECID para ocupar un alto cargo en ACNUR

Antón Leis deja la dirección de AECID para ocupar un alto cargo en ACNUR

El papa en el Estadio Bernabéu: "La Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre"

Infobae

El compromiso de León XIV con las víctimas de abusos: que la Iglesia sea un lugar seguro

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alemania y Francia rompen su alianza para desarrollar el avión de combate europeo valorado en 100.000 millones de euros

Alemania y Francia rompen su alianza para desarrollar el avión de combate europeo valorado en 100.000 millones de euros

Madrid confirma la nacionalidad española para un menor estadounidense sefardí tras acreditar el origen familiar y la vinculación con España

El papa León XIV se compromete con las víctimas de abusos sexuales a impulsar nuevas medidas para que la Iglesia sea un lugar “seguro y espiritualmente sano”

Leire Díez rechaza que la UCO acceda a sus llamadas y mensajes entre 2020 y 2025 al considerar que es un periodo muy superior al de los hechos investigados

Los jóvenes de 16 a 22 años podrán recoger preservativos gratis en las farmacias

ECONOMÍA

Las aerolíneas plantan cara a Bruselas: amenazan con subir los billetes de avión si se amplía el comercio de emisiones

Las aerolíneas plantan cara a Bruselas: amenazan con subir los billetes de avión si se amplía el comercio de emisiones

Herencias entre tíos y sobrinos: lo que dice la ley, los problemas que surgen al repartir los bienes y cómo evitarlos

Madrid hace caja con el papa: el impacto económico de su visita en la comunidad supera los 120 millones de euros

Naranjas, limones, tomates y melocotones bajo sospecha: la UE detecta sustancias prohibidas en importaciones agrícolas de Egipto

El oro rompe su lógica de activo refugio: cae más de un 20% desde su récord y borra todo lo ganado en 2026 pese a la tensión geopolítica

DEPORTES

La selección de Suiza y el problema con una plaga de serpientes venenosas en su campo de entrenamiento para el Mundial 2026

La selección de Suiza y el problema con una plaga de serpientes venenosas en su campo de entrenamiento para el Mundial 2026

Lamine Yamal confiesa por qué lleva siempre un vendaje en la muñeca

El Real Madrid pone a la venta una camiseta con el nombre del papa León XIV a un precio de 195 euros

Nico Williams, Lamine Yamal y Víctor Muñoz serán baja para el partido amistoso ante Perú: permanecerán el campo base para seguir con la recuperación

Perú - España: a qué hora y dónde ver el partido amistoso previo al Mundial 2026 en España