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Estudio avala hacer en Atención Primaria el seguimiento de cáncer de tiroides en remisión

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Valladolid, 8 jun (EFE).- Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Valladolid y el hospital Clínico vallisoletano avala que el seguimiento de los pacientes en remisión de cáncer de tiroides se haga en Atención Primaria, ya que mejora su bienestar y la optimización de recursos del sistema sanitario.

En un comunicado, la Universidad de Valladolid ha recordado este lunes que el cáncer diferenciado de tiroides es el tumor endocrino más frecuente y su incidencia viene aumentando de manera constante en las últimas décadas.

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Sin embargo, la mortalidad específica por enfermedad continúa siendo baja y más del 90% de los pacientes superan la enfermedad. Aun así, incluso tras alcanzar una respuesta excelente al tratamiento y presentar un riesgo mínimo de recurrencia, estos pacientes suelen mantener revisiones periódicas de por vida.

En ese contexto, investigadores de la Universidad de Valladolid y del Hospital Clínico Universitario de Valladolid han desarrollado el primer estudio longitudinal y prospectivo a nivel internacional (basado en el seguimiento a diferentes pacientes a lo largo del tiempo) para evaluar la eficacia y la seguridad de trasladar el seguimiento de estos pacientes desde las consultas especializadas de endocrinología a atención primaria una vez superados los primeros cinco años de control hospitalario.

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La investigación, publicada recientemente en la revista científica Thyroid, respalda la seguridad del paso a atención primaria de aquellos pacientes sin evidencia de enfermedad con respuesta excelente, tras 68 meses de seguimiento por parte de especialistas, sin aumentar el riesgo de recaída.

El estudio analiza la evolución de 154 pacientes con cáncer diferenciado de tiroides intervenidos con tiroidectomía total que, tras varios años de seguimiento especializado y una respuesta excelente al tratamiento, fueron derivados a atención primaria.

"Los pacientes de tiroides, cuando reciben los tratamientos, se clasifican en cuatro tipos de respuestas dependiendo de qué tan bien están en términos de salud; y en los que no encontramos evidencia de enfermedad, ni estructural, ni bioquímica, los categorizamos lo que llamamos respuesta excelente", ha explicado Pablo Fernández Velasco, investigador del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Los participantes en el estudio fueron evaluados 6 meses después de finalizar el tratamiento, durante la última visita al especialista antes del alta y pasados, al menos, 5 años del seguimiento en atención primaria.

Tras esta última evaluación el estudio confirma que las tasas de recaída en estos pacientes con respuesta excelente son inexistentes pasados los 5 años de la remisión de la enfermedad, ya que el 96.6% de los pacientes que logran una respuesta excelente mantienen este estado a lo largo del tiempo.

Por ello, estudios como el realizado por investigadores de la UVa y el Clínico y otros realizados por la Asociación Americana de Tiroides introducen el concepto de ‘desescalada de la vigilancia’ en pacientes con respuesta excelente sostenida.

En esos casos se recomienda la interrupción de la ecografía de cuello rutinaria después de 5–8 años y, después de 10–15 años, la suspensión del control bioquímico rutinario.

"Teniendo en cuenta estas investigaciones, nos dimos cuenta que pasados los 5 años desde la remisión de la enfermedad el seguimiento podía ser realizado de manera segura por parte del especialista en atención primaria", han reconocido los investigadores.

Con ello, además de reducir la saturación del Sistema Nacional de Salud se mejora la calidad de vida de los pacientes reduciendo la cantidad de pruebas y su invasividad así como el estrés y la ansiedad asociados a las mismas.EFE

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