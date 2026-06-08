España pide una "desescalada inmediata" en Oriente Medio para evitar más sufrimiento

Madrid, 8 jun (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha condenado este lunes la ruptura del alto el fuego entre Israel e Irán y ha pedido una "desescalada inmediata" porque, ha destacado, recurrir nuevamente a la violencia traerá aún más sufrimiento.

"Solo el diálogo y la diplomacia garantizan la paz y la estabilidad a la región", ha subrayado el jefe de la diplomacia española en la red social X, convencido de que no hay solución militar en Oriente Medio.

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En otro mensaje, Albares ha condenado también con firmeza el atentado terrorista de Hamás, organización que ha celebrado como una "operación heroica" el ataque perpetrado el jueves en el que murió un hombre y varios resultaron heridos en el centro Israel, y el lanzamiento continuado de cohetes contra Israel por parte de Hizbula.

"El alto el fuego debe también respetarse por todas las partes en Israel, en Palestina y en el Líbano", ha recalcado. EFE