El patrullero Vigía recala en Ceuta tras ejercicio de vigilancia y buceo en el Estrecho

Ceuta, 8 jun (EFE).- El patrullero Vigía recala durante dos días en Ceuta después de haber efectuado labores de vigilancia en el Estrecho y el mar de Alborán y antes de llevar a cabo un ejercicio de adiestramiento con las unidades de la Fuerza de Acción Marítima de Cádiz.

El buque, que permanecerá este lunes y mañana en el puerto de Ceuta, se encuentra al mando del Capitán de Fragata Luis Veiga y depende del Mando orgánico de los patrulleros, remolcadores y unidades auxiliares con base de estacionamiento en el sur peninsular y área del estrecho de Gibraltar, así como de la Unidad de Buceo de Cádiz y el Destacamento Naval de Alborán.

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Entre sus principales cometidos está la custodia de la Isla de Alborán garantizando la soberanía nacional del territorio, realizando además labores de vigilancia marítima y protección de la biodiversidad de la Isla, que es reserva natural.

A bordo del Vigía se encuentra embarcado un grupo de buceadores de la Unidad de Buceo de Cádiz y, aprovechando la escala en Ceuta, se realizarán unas jornadas de intercambio de experiencias y buceo conjunto con el Grupo de especialistas en actividades subacuáticas de la Guardia Civil y con el Pelotón de Buceo y Navegación del Regimiento de Ingenieros de Ceuta (RING-7).

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La actividad estará dividida en dos fases, una primera realizada a bordo del Vigía, para familiarización y toma de contacto con el equipamiento de las distintas unidades que participan y una segunda fase de inmersión en aguas abiertas en Bahía Sur, participando ocho parejas de buceadores.

Las embarcaciones que se utilizarán en la inmersión serán facilitadas por el GEAS y por el RING Nº.7 y, además, se contará con el apoyo de una embarcación de la Compañía de Mar en labores de seguridad a la zona de inmersión. EFE

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