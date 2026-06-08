El papa se reúne con Sánchez en la Nunciatura en el segundo encuentro entre ambos

Madrid, 8 jun (EFE).- El papa ha recibido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sede de la Nunciatura, en Madrid, en el que es el segundo encuentro entre ambos durante su pontificado.

León XIV recibió ya a Sánchez en el Vaticano el pasado 27 de mayo, donde abordaron la necesidad de diálogo entre iglesia, gobierno y sociedad, y constataron su sintonía en asuntos como la defensa de la paz, la migración o la inteligencia artificial.

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En rueda de prensa al término de esa audiencia, el presidente del Gobierno elogió al papa por ser una "brújula moral en la lucha contra la injusticia" y "una inspiración en un mundo muy necesitado de ella".

El pontífice tendrá oportunidad de trasladar personalmente a Sánchez sus impresiones sobre el desarrollo de las dos primeras jornadas de su visita a España, y comentar algunas cuestiones sobre política internacional, cuestiones sociales, migración o relaciones bilaterales.

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Unas relaciones que el Gobierno asegura que son excelentes y que subrayan que se fundamentan en una serie de acuerdos a los que han llegado el Ejecutivo y el Vaticano en los últimos años.

El último de ellos, el que establece un sistema mixto de compensación a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la iglesia católica.

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Durante su vuelo a España, el papa dijo a los periodistas que le acompañaban que va a seguir trabajando personalmente y también toda la iglesia "porque los abusos son una llaga todavía abierta".

Este mismo lunes mantendrá una reunión en la Nunciatura con víctimas de esos abusos. EFE

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