El Gobierno, pendiente de los españoles en Filipinas tras el terremoto de 7,8 grados

Madrid, 8 jun (EFE).- El Gobierno está pendiente y recabando información sobre el estado de los españoles que se encuentran en Filipinas, después de que este país asiático registrara este lunes un terremoto de 7,8 grados de magnitud que sacudió la isla de Mindanao, en el sur del archipiélago.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han indicado a EFE que por el momento se está recabando información sobre el estado de los españoles en Filipinas, que en la actualidad son 4.105, según el registro de matrícula del Consulado General, 3.775 de ellos residentes y el resto transeúntes.

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De acuerdo con la información de Exteriores, entre los residentes, la mayoría son o bien españoles casados con filipinos o comerciantes españoles con intereses en estas islas, y hay una notable presencia de filipinos de origen español que desempeñan un importante papel en la vida económica y social de ese país.

Existe asimismo un número relativamente alto de ciudadanos españoles, descendientes de españoles asentados hace varias generaciones, que han venido manteniendo su nacionalidad pero que no hablan español ni tienen ninguna otra conexión con España aparte de la renovación periódica de su pasaporte.

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El equipo de Defensa Civil de Filipinas ha elevado ya a 14 las muertes confirmadas por el terremoto, a más de un centenar de heridos y a siete las personas desaparecidas. EFE