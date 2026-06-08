Espana agencias

El Gobierno, pendiente de los españoles en Filipinas tras el terremoto de 7,8 grados

Guardar
Google icon

Madrid, 8 jun (EFE).- El Gobierno está pendiente y recabando información sobre el estado de los españoles que se encuentran en Filipinas, después de que este país asiático registrara este lunes un terremoto de 7,8 grados de magnitud que sacudió la isla de Mindanao, en el sur del archipiélago.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han indicado a EFE que por el momento se está recabando información sobre el estado de los españoles en Filipinas, que en la actualidad son 4.105, según el registro de matrícula del Consulado General, 3.775 de ellos residentes y el resto transeúntes.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información de Exteriores, entre los residentes, la mayoría son o bien españoles casados con filipinos o comerciantes españoles con intereses en estas islas, y hay una notable presencia de filipinos de origen español que desempeñan un importante papel en la vida económica y social de ese país.

Existe asimismo un número relativamente alto de ciudadanos españoles, descendientes de españoles asentados hace varias generaciones, que han venido manteniendo su nacionalidad pero que no hablan español ni tienen ninguna otra conexión con España aparte de la renovación periódica de su pasaporte.

PUBLICIDAD

El equipo de Defensa Civil de Filipinas ha elevado ya a 14 las muertes confirmadas por el terremoto, a más de un centenar de heridos y a siete las personas desaparecidas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Eriksen se encuentra bien tras desmayo en amistoso y será dado de alta pronto

Infobae

La ley de vivienda no ha conseguido su objetivo de facilitar un mejor acceso, según Fedea

Infobae

Detenidas dos personas en Vilanova (Pontevedra) tras disparar a un hombre desde un coche

Infobae

Gobierno e industria destinan 1,07 millones a promoción alimentaria en ferias extranjeras

Infobae

El patrullero Vigía recala en Ceuta tras ejercicio de vigilancia y buceo en el Estrecho

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una empresa despide a un trabajador metalúrgico porque “se negó a soldar”: el tribunal rechaza la decisión porque se produjo tras una baja médica

Una empresa despide a un trabajador metalúrgico porque “se negó a soldar”: el tribunal rechaza la decisión porque se produjo tras una baja médica

Los casos Koldo y Leire salpican a la Guardia Civil por sus nexos con la cúpula del cuerpo: “Merecemos transparencia, explicaciones y respeto”

Cortes de tráfico este lunes 8 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: dónde habrá restricciones y qué alternativas de transporte existen

El papa León XIV acude por primera vez al Congreso en medio de una inesperada sintonía con Pedro Sánchez: inmigración, inteligencia artificial y rechazo a la polarización

Aznar sí, Zapatero no: la lista de asistentes al encuentro del papa León XIV en el Congreso

ECONOMÍA

La gasolina puede subir a partir de julio, pero hacer un ‘simpa’ sale mucho más caro que llenar el depósito: multas de hasta 900 euros

La gasolina puede subir a partir de julio, pero hacer un ‘simpa’ sale mucho más caro que llenar el depósito: multas de hasta 900 euros

El precio de la vivienda sigue al alza: crece un 12,9% en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior, según el INE

Así avanza la pasarela al RETA para mutualistas colegiados: claves y novedades de la reforma que se vota en el Congreso esta semana

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Emilia, dueña de una tienda de telas que inauguró su abuelo en 1944: “La decoración está de moda y la gente joven viene con ideas muy claras, lo ven todo en Instagram”

DEPORTES

El Real Madrid de los próximos 4 años: el programa con el que Florentino Pérez gobernará el club tras ganar las elecciones

El Real Madrid de los próximos 4 años: el programa con el que Florentino Pérez gobernará el club tras ganar las elecciones

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Florentino Pérez revalida el cargo de presidente del Real Madrid tras vencer en las urnas a Enrique Riquelme

Problemas en las elecciones a la presidencia del Real Madrid: 400 votos por correo impugnados

Fernando Alonso firma su mejor resultado en el GP de Mónaco, Carlos Sainz abandona y Antonelli domina una caótica carrera de F1 marcada por los accidentes