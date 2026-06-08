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Centollo de Galicia y jamón de Huelva, algunos de los platos de la cena ofrecida al papa

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Madrid, 8 jun (EFE).- El papa León XIV pudo degustar durante la cena celebrada este domingo en el Palacio Episcopal de Madrid productos con nombre propio, como el centollo de Galicia, los pescados del arco cantábrico, las quisquillas de Motril (Granada) o el jamón ibérico de Huelva, bañados con vinos de Denominaciones de Origen de León.

La cena ofrecida al papa tras el evento organizado en el Movistar Arena por la Archidiócesis de Madrid bajo el lema 'Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte' fue una oportunidad única para la Real Academia de Gastronomía de compartir con León XIV una muestra representativa de la riqueza y diversidad del patrimonio gastronómico español.

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Para la ocasión se diseñó un menú ofrecido por el restaurante Lhardy concebido como un recorrido por algunos de los productos, recetas y elaboraciones más emblemáticas de la tradición culinaria española.

Así, la propuesta fue un recorrido por productos y lugares de distintas regiones del país y quiso también rendir homenaje a recetas profundamente arraigadas, como el cocido, la ensaladilla o el gazpacho, destaca la Real Academia de Gastronomía.

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Además, pone en valor cómo la gastronomía española ejerce como vehículo de cultura, identidad y hospitalidad, dando a conocer una pequeña representación de la extraordinaria diversidad y excelencia de la despensa y la cocina de España. EFE

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