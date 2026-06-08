Jonathan Coe, maestro de la sátira: "El humor se ha convertido en herramienta de guerra"

Magdalena Tsanis

Madrid, 8 jun (EFE).- Maestro de la sátira política y una de las firmas más destacadas de la Feria del Libro de Madrid, que se celebra estos días, el escritor británico Jonathan Coe ha señalado en una entrevista con EFE que políticos como Donald Trump o Boris Johnson han convertido el humor en "un instrumento de guerra".

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"La derecha ha descubierto que si hace las cosas con una expresión irónica, guiñando un ojo, pueden salirse con la suya más fácilmente", ha dicho Coe, quien ha considerado especialmente "fascinante" y "peligroso" el caso de Trump: "Es difícil distinguir cuando bromea o simplemente dice una estupidez".

Autor de novelas como '¡Menudo reparto!', 'El club de los canallas' o 'El corazón de Inglaterra', Coe está considerado uno de los mejores cronistas de la transformación política y social del Reino Unido desde Thatcher hasta el Brexit.

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En su última novela, 'Las pruebas de mi inocencia' (Anagrama), avanza un poco en esa cronología y sitúa la trama -un misterio detectivesco y metaliterario- entre septiembre y octubre de 2022, durante el breve y turbulento mandato de Liz Truss como primera ministra, coincidiendo con la muerte de la reina Isabel II y el ascenso al trono de Carlos III.

La visita del autor a Madrid ha coincidido con la del papa León XIV, en quien Coe dice ver a "un liberal inesperado" y que no está gustando demasiado a políticos que se consideran católicos como el vicepresidente estadounidense JD Vance, por ser "demasiado de izquierdas" para ellos.

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Frente al desencanto con la política, inmersa en la polarización, Coe advierte que otras figuras están tomando el terreno libre y que las ideas progresistas están llegando de lugares inesperados, desde el papa o el rey de Inglaterra.

"Es curioso porque la izquierda británica siempre ha sido hostil a la familia real, pero desde que llegó Carlos, está siendo visto como más liberal que la mayoría de los políticos, necesitamos voces así de nuevo en la conversación", ha subrayado.

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El escritor se ha referido al discurso que dio Carlos de Inglaterra frente a Trump durante su histórica visita a Estados Unidos a finales de abril pasado y lo ha calificado como "la obra de un genio".

"Fue una clase magistral de ironía británica, la quintaesencia del humor británico, todo eran críticas a Trump pero dichas de una cierta manera", ha subrayado. "Personalmente, fue un momento extraño, me sentí realmente orgulloso de mi rey, no creo que Trump lo entendiera del todo".

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Una de las habituales dialécticas del mundo editorial es la que confronta conocimiento y entretenimiento. Superar esa oposición es la mayor ambición de Coe como escritor. Sus reflexiones sobre qué lleva a las personas a leer están muy presentes en su última novela, un 'collage' de géneros donde se sirve de las formas ligeras y divertidas del 'cozy crime' o la 'dark academia', actualmente en auge, para subvertirlas.

"La gente lee para descubrir nuevas ideas, entender el mundo, y es una función muy importante de la lectura pero también leen para divertirse, para obtener un momento de placer, para relajarse. Yo quiero que la gente se quede hasta el final y es más probable que lo hagan por la promesa de una escena divertida o misteriosa que por una gran idea", resume.

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El tema "en la sombra" de 'Las pruebas de mi inocencia' es "la muerte de la izquierda", una idea que coincide con la reciente victoria de la ultraderecha en las elecciones locales en el Reino Unido y la multiplicación de voces pidiendo la dimisión del primer ministro, el laborista Keir Starmer.

"Nos hemos vuelto adictos al cambio y a las crisis de gobierno. Hemos tenido seis primeros ministros en diez años. No es algo muy saludable para un país", lamenta Coe, que cree que ha cundido "una enorme impaciencia", quizá a consecuencia de las redes sociales, y que la gente quiere respuestas "simples y rápidas".

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Cree que ese es precisamente el problema al que se enfrenta Starmer en estos momentos en que le piden que dimita y que los laboristas elijan a un nuevo líder porque en dos años no ha dado soluciones que mejoren la vida la gente. "Pero es que lleva un poco más de dos años lograr un verdadero cambio político", dice. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios (cód 14136416, 14136313 y otros)