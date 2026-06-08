Cada vez más difícil: sólo 9 clubes terminan sin perder ante sus aficionados

Rafael Peña

Ceuta, 8 jun (EFE).- La resolución de la temporada 2025-2026 ha confirmado la tendencia que se ha mantenido en los últimos años en las principales categorías del fútbol nacional: no perder en casa es un reto reservado a muy pocos clubes. Si el año pasado fueron 12, en esta ocasión la cifra se ha reducido a 9.

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La competición 2025-2026 se inició nuevamente en diferentes fechas, ya que el 15 de agosto de 2025 arrancó la Primera División con 20 equipos y la Segunda con 22; el 29 de agosto se inició la Primera RFEF con 40, el 30 de agosto lo hizo LaLiga F con 16, el 6 de septiembre se alzó el telón en la Segunda RFEF (90 equipos), la Tercera RFEF (324) y la Primera Federación Femenina (16), con un total de 526 clubes en liza.

Únicamente el Logroñés B, en Tercera RFEF, ha sido el único que ha conseguido repetir como invicto esta temporada, al igual que ya hizo la anterior, puesto que el resto de clubes fueron cayendo poco a poco.

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El FC Barcelona, tanto en LaLiga EA Sports, como su primer equipo femenino, han sido los equipos de más categoría en no perder ante su público.

El FC Barcelona cerró el ejercicio con 19 victorias y ninguna derrota en Sant Joan Despí, en Montjuic y en el remodelado campo de Les Corts mientras que el equipo femenino alcanzó 15 victorias y ningún tropiezo en el estadio Johan Cruyff de Sant Joan Despí.

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Los otros siete clubes que han quedado invictos hay que buscarlos en la Tercera RFEF, concretamente en el Grupo X (Andalucía y Ceuta) el Ciudad de Lucena (Córdoba) no perdió en el Estadio de Lucena, donde conquistó 16 triunfos y un empate.

En el Grupo XI (Baleares), el Mallorca B sumó en el campo 'Amics D'es Cavall Son Bibiloni' 17 victorias sin empates ni derrotas; y en el grupo XV (Navarra) el Peña Sport llegó en el Campo de Fútbol de San Francisco a 15 victorias y 2 empates, mientras que el AD San Juan firmó en el estadio Agrupación Deportiva San Juan 8 victorias y 9 empates.

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En el grupo XVI (La Rioja), el Logroñés B siguió haciendo historia en el Estadio Mundial 82 al lograr 15 victorias y 2 empates mientras que el Calahorra firmó en el complejo deportivo municipal La Planilla 10 triunfos y 7 empates, cerrando la privilegiada lista de invictos en el grupo XVII (Aragón) el CD Cuarte que sumó en el Nuevo Estadio Municipal 13 victorias y 4 empates.

Los equipos fueron cayendo en casa poco a poco en una temporada 2025-2026 marcada por la dificultad de cerrar el ejercicio sin decepcionar nunca a sus aficionados.

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De este modo, el Tudelano acabó el 25 de octubre del 2025 con una racha de 902 días imbatido como local en liga del UD Logroñés en Las Gaunas, y en la jornada duodécima ya no quedaban invictos en el grupo IV de Tercera RFEF (País Vasco) al perder el Aretxabaleta con el Deusto (0-2).

Asimismo, en la jornada décimo séptima jugada el 6 y 7 de diciembre perdieron en casa los tres equpos que quedan invictos en LaLiga Hypermotion, concretamente el Huesca (1-4 con el Valladolid), la Real Sociedad B (0-1 con el Sporting) y el Deportivo de la Coruña (1-3 con el Castellón).

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Otro dato curioso fue que en la jornada décimo sexta hubo hasta ocho victorias a domicilio en nueve partidos en el grupo 2 de la Segunda RFEF.

Así las cosas, al terminar el año 2025 sólo quedaban 67 invictos en casa, entre ellos Atlético de Madrid, FC Barcelona y Elche en Primera División; el Lugo, el Atlético Madrileño, el Tarazona, el Sabadell y el Europa en Primera RFEF, además de Real Madrid y Barcelona en La Liga F, si bien al finalizar el mes de enero de 2026 el número se redujo a 42 invictos. EFE

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