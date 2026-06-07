Temas del día de EFE España del domingo 7 de junio de 2026 (13:30 horas)

PAPA ESPAÑA

Madrid - León XIV llama a no despreciar al hermano en una misa ante más de un millón de personas

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- El papa desea que Madrid siga siendo "una ciudad acogedora e integradora"

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- Cobo asegura que la Iglesia "no está llamada a levantar muros, sino a abrir puertas"

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- León XIV procesiona el Santísimo por una calle Alcalá convertida en una alfombra floral

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- Colectivos de mujeres y personas LGTBI+ acuden a la misa del papa con reivindicaciones

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Santa Cruz de Tenerife - Una plataforma contra la pederastia pide al papa que actúe ante la inacción de los obispos

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- 18:00 horas: El papa preside el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte’, en el Movistar Arena.

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- Barcelona - La bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia por parte del papa León XIV culminará la obra arquitectónica más simbólica de Antoni Gaudí, puesta al servicio de la proyección global de la fe cristiana y convertida en el principal reclamo turístico de Cataluña. María Jesús Ezquerro.

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(Texto a las 14:00; 627 palabras) (Vídeo) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023526798, 8023340810)

PARTIDOS PNV

Galdakao (Bizkaia) - Esteban critica que el PP pida el apoyo del PNV a una moción mientras abre el camino a Vox

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GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - IU pide a Sánchez explicaciones "claras y convincentes" ante presuntos casos de corrupción

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Barcelona - Junts asegura que no ha tenido "ningún contacto" con el PP para una moción de censura

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Bilbao - Aznar dice que "no tiene sentido" presentar una moción de censura "si no se va a ganar"

(Texto enviado a las 10:51; 424 palabras)

SEMANA POLÍTICA

Madrid - La visita del papa y su discurso ante el Congreso marcan la agenda política de la semana

(Texto enviado a las 08:00; 522 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023523828)

HANTAVIRUS CRUCERO

Madrid - Dados de alta los contactos por hantavirus y sigue ingresado el caso confirmado

(Texto enviado a las 13:11; 471 palabras)

SUCESOS ADAMUZ

Córdoba - Adjudican provisionalmente los contratos para analizar las vías siniestradas de Adamuz

(Texto enviado a las 12:49; 287 palabras)

TURISMO VERANO

Madrid - Meliá y RIU prevén una buena temporada de verano con crecimientos apoyados en tarifas

(Texto enviado a las 08:33; 695 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022740252)

CNIO CRISIS

Madrid - El CNIO decide sobre el futuro de su dirección científica tras la renuncia de Raúl Rabadán

(Texto enviado a las 09:30; 553 palabras)

FERIA LIBRO

Madrid - El 'romantasy' triunfa en la Feria del Libro, pero abre una grieta: no cuaja en los chicos

(Texto enviado a las 08:00; 760 palabras) (Foto)

TEO LUCADAMO (Entrevista)

Madrid - Teo Lucadamo: "Es una pena que haya tantos jóvenes seducidos por la ultraderecha"

(Texto enviado a las 07:15; 927 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

GARCÍA LORCA

Sevilla - La prosa de Lorca, "campo de pruebas de su poesía", según el editor de su prosa completa

(Texto enviado a las 09:29; 622 palabras))

ANTONI GAUDÍ (Entrevista)

Barcelona - José Manuel Almuzara: el "momentazo" de la visita del papa será ante la tumba de Gaudí

(Texto enviado a las 11:01; 665 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8000540662)

ARQUEOLOGÍA JUEGOS (Crónica)

Alicante - El sureste peninsular, un tesoro arqueológico de los juegos de mesa del periodo prerromano

(Texto enviado a las 10:14; 683 palabras) (Vídeo) (Audio)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

16:00h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- El portavoz de Reparación Integral Ya (RIYA) y primer denunciante del caso de pederastia de la Abadía de Montserrat, Miguel Hurtado, realiza una 'performance' en las inmediaciones de la Nunciatura Apostólica para denunciar que las víctimas no tienen una respuesta oficial de si el papa León XIV se reunirá con ellas durante su visita a España. Inmediaciones de la Nunciatura Apostólica en España. Av. de Pío XII, 46. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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18:00h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- El papa León XIV preside el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte’, en el que participarán Antonio Banderas, Sara Baras, Rozalén, Carolina Marín y los máximos representantes de UGT, CCOO, la CEOE y Cepyme, entre otros. Asiste el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, entre otros miembros del Gobierno. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD

17:00h.- Fariza (Zamora).- ROMERÍA VIRIATOS.- Ocho localidades zamoranas del entorno de la frontera con Portugal participan en la romería de los Viriatos, que destaca por los altos pendones blancos, visibles en la distancia, que representan a cada uno de los pueblos participantes en la procesión hasta la ermita de la Virgen del Castillo, en los Arribes del Duero. (Texto) (Foto)

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CULTURA Y TENDENCIAS

19:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida 'in memoriam' de Ignacio Sánchez Mejías con Toros de Cortés y Domingo Hernández para Borja Jiménez. Las Ventas. (Texto)

19:00h.- Toledo.- TOROS TOLEDO.- Corrida de toros con motivo del Corpus para los diestros Morante, Manzanares y Álvaro Lorenzo. (Texto) (Foto)

22:00h.- Sevilla.- FESTIVAL ICÓNICA.- Concierto de Viva Suecia en el Icónica Santa Lucía Sevilla Fest Plaza de España.

EFE

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