Meliá y RIU prevén una buena temporada de verano con crecimientos apoyados en tarifas

Madrid, 7 jun (EFE).- Los principales grupos hoteleros como Meliá o RIU prevén una "buena" temporada de verano en sus establecimiento en España, con un comportamiento positivo de la demanda y precios ligeramente al alza, aunque con cierta cautela por el contexto geopolítico.

Meliá Hotels International registra un ritmo de reservas "muy positivo", sobre todo en España, "con buen desempeño tanto en el canal directo (melia.com) como a través de turoperadores, además de apreciar "una mayor demanda de todo incluido", según señalan a EFE fuentes de la compañía mallorquina.

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La hotelera espera "un crecimiento más apoyado en tarifas que en ocupación", con precios al alza en un dígito alto, aunque con prudencia según evolucione el contexto internacional.

Por destinos, destacan Baleares, seguido por los de costa y Canarias, mientras que, por mercados emisores, el Reino Unido y España lideran el incremento de ingresos, al tiempo que Estados Unidos "crece con fuerza en el segmento de lujo".

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Fuentes de RIU Hotels & Resortds han indicado a EFE que, a fecha de hoy, las reservas se están comportando de manera "muy similar al año pasado, con ligeros aumentos en estancias e ingresos".

Alemania y Bélgica se mantienen estables como mercados emisores a sus hoteles españoles, en tanto que las reservas desde España aumentan para este verano casi un 10 %, al igual que otros países "muy interesantes" como Polonia y Luxemburgo, frente a un descenso del Reino Unido casi en la misma magnitud (de un 10 %).

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La compañía prevé una ocupación "similar a la del año pasado en el corto plazo (meses de verano) y en el medio (hasta final de año)", pero advierte de que "la situación cambia si nos fijamos en nuevas ventas a futuro (sin acotar fechas)".

"Ahí sí que vemos un descenso acusado en comparación con el ejercicio 2025, lo que constata que el conflicto y la incertidumbre tienen un efecto negativo, sean o no los destinos considerados como seguros, aunque en el corto plazo no sea tan evidente".

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RIU ha aumentado su tarifa media casi un 5 %, una subida que "siempre va ligada al incremento de calidad y servicio, impulsado por el continuo proceso de reforma y mejora de los establecimientos de la cadena".

En este sentido, desde la compañía ponen el ejemplo de la reciente reapertura del RIU Palace Nautilus, ubicado en Torremolinos, Málaga, un hotel que, tras haber sido reformado, ahora pertenece a la gama 'premium' del grupo.

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El aumento del 10 % en búsquedas de alojamiento en su propio país por parte de la demanda española confirma que los viajes nacionales se perfilan como una de las principales tendencias para este verano.

Según Booking, las búsquedas han aumentado en ciudades españolas como Gandía, un 27 %; Madrid, un 22 %; Mojácar, un 202 %; Barcelona, un 17 %; o Sevilla, un 15 %.

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Asimismo, España se sitúa como segundo país más buscado del mundo -solo superado por Italia- para los viajeros globales, con un aumento de más del 11 % respecto a las búsquedas del año pasado.

En cuanto a las búsquedas de alojamiento por parte de los españoles para sus viajes globales, los tres principales destinos: Roma, Londres y París "mantienen exactamente la misma posición que el año anterior", pese a que la capital de Francia registra una variación interanual negativa del 8,8 %.

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Por su parte, la capital húngara de Budapest experimenta el mayor incremento en búsquedas con un 15,5 %, lo que le permite subir tres posiciones en el ránking, hasta el décimo lugar.

La portuguesa Albufeira avanza el 2,4 % en búsquedas y sube una posición, hasta colocarse séptima.

En cambio, Nueva York es el destino que sufre el mayor descenso en búsquedas, del 37,3 %, bajando dos escalones hasta el octavo puesto; seguido de Marrakech, con un decrecimiento del 13,7 %, pese a lo cual escala un peldaño hasta el sexto lugar por el movimiento de la tabla.

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Portugal es el país con mayor representación en el top 10 con tres ciudades: Lisboa y Oporto, cuarta y quinta, sin cambios, respectivamente, y la citada Albufeira. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8022740252).