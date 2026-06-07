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Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, bajas ante Perú, no viajan a Puebla

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Redacción deportes, 7 jun (EFE).- Los extremos Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, futbolistas de la selección española en proceso de recuperación de sendas lesiones musculares, son baja para el amistoso de este lunes contra Perú, por lo que ninguno de los tres viajará a la ciudad mexicana de Puebla, sede del encuentro.

Ninguno de los tres se ejercitó tampoco este domingo con el grupo en la última sesión previa del conjunto dirigido por Luis de la Fuente, que cuenta con el resto de efectivos disponibles para el choque de este lunes, el último de preparación antes del debut en el Mundial 2026 contra Cabo Verde del 15 de junio.

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Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz tampoco disputaron el amistoso del pasado jueves contra Irak en el estadio Riazor de A Coruña y permanecerán ahora en el campo base de Chattanooga para continuar con su proceso de recuperación.

El extremo del Barcelona se lesionó el pasado 22 de abril, en el duelo contra el Celta de la trigésimo tercera jornada de LaLiga EA Sports; el del Athletic padeció una dolencia muscular el 10 de mayo, contra el Valencia; y el de Osasuna se lesionó en el tramo final del curso liguero.

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No se han entrenado con el grupo en toda la concentración de España, iniciada el pasado 30 de mayo. EFE

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