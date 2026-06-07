Nacional y Peñarol se reencuentran con la victoria en el final del semestre

Montevideo, 7 jun (EFE).- Nacional y Peñarol se reencontraron este fin de semana con la victoria en los últimos juegos que disputaron en el marco del Torneo Intermedio uruguayo, que este lunes tendrá nuevos encuentros y luego se detendrá hasta el final del Mundial.

Por el grupo A, el Aurinegro venció este domingo por 0-1 a Cerro gracias a un tanto de Abel Hernández y llegó a nueve unidades sobre doce posibles, en una clasificación que lo tiene como único líder a la espera de lo que suceda en el duelo Liverpool-Cerro Largo.

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Por esa misma zona, Defensor Sporting y Boston River igualaron 1-1 con goles de Facundo Muñoa para el visitante y de Alexander Machado para el Violeta.

Mientras tanto, Central Español y Racing empataron 1-1 en un duelo en el que Sebastián Da Silva puso en ventaja al campeón del Torneo Apertura y Facundo Sosa empató para el Palermitano.

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Por el momento, Peñarol suma nueve puntos, Central Español tiene siete, Cerro Largo y Racing acumulan seis, Boston River cinco, Liverpool cuatro y Cerro y Defensor Sporting dos.

En el grupo B, Deportivo Maldonado se mantuvo como único puntero al vencer por 2-4 a Montevideo City Torque con goles de Santiago Ramírez en dos oportunidades, Renato César y Facundo Tealde.

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Ascendido de la Segunda División para esta temporada, el conjunto dirigido por Gabriel Di Noia lidera también la Tabla Anual acumulada, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

Allí tiene 39 puntos, mientras que Racing tiene 37 y Peñarol acumula 36.

En otro duelo, Nacional consiguió una importante victoria por 2-1 ante Juventud que le permitió mantenerse en la lucha por el Torneo Intermedio.

El Tricolor se llevó los tres puntos remontando un juego que afrontó con diez futbolistas desde los 61 minutos y que ganó por los goles de Emiliano Ancheta y Luciano Boggio.

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Además, Montevideo Wanderers y Danubio empataron 0-0, mientras que Albion derrotó por 1-2 a Progreso con goles de Tobías Figueroa y Carlos Airala.

El grupo B es liderado por Deportivo Maldonado con diez unidades, Nacional tiene nueve, Montevideo Wanderers y Montevideo City suman seis, Albion tiene cuarto, Juventud y Progreso tres y Danubio un punto.

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No obstante, Juventud y Danubio tienen un encuentro pendiente. EFE