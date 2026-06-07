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La candidatura de Florentino Pérez celebra su victoria sin confirmación de datos oficiales

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Madrid, 8 jun (EFE).- La candidatura de Florentino Pérez celebró su victoria sobre la de Enrique Riquelme en las elecciones a la presidencia del Real Madrid celebradas este domingo sin que la junta electoral hubiera oficializado los resultados a la una y media de la madrugada del lunes.

Las primeras palabras del presidente para congratularse de haber vivido un gran día para el madridismo se escucharon a la vez que Riquelme confirmaba desde su sede electoral su derrota y poco antes de que desde la propia candidatura de este cifraran en un 35/40 % los apoyos recibidos.

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La candidatura de Florentino Pérez ha recurrido la impugnación de unos mil sufragios a su favor del voto por correo, que en anteriores elecciones ya motivó el retraso del anuncio de los resultados oficiales.

Así ocurrió en las últimas en 2006, cuando Ramón Calderón alcanzó la presidencia. Entonces, los resultados se conocieron al día siguiente, ante la medida cautelar dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid de paralizar la recogida de voto por correo, al aceptar la petición hecha por Ramón Calderón ante posibles irregularidades.

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El juzgado declaró finalmente la nulidad del voto por correo el 1 de febrero de 2007, al concluir que hubo "falta del mínimo control" en cuanto a la identificación del votante y ausencia de medidas de seguridad y custodia de los sufragios.

También cuando Florentino Pérez llegó a la presidencia en el año 2000, con su victoria sobre Lorenzo Sanz, que era el presidente entonces, no se oficializó hasta el día siguiente. EFE

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