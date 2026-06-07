España termina una temporada sobresaliente con la medalla de bronce en Burdeos

Redacción Deportes, 7 jun (EFE).- La selección española de rugby 7 ha quedado tercera del torneo de Burdeos (Francia), etapa final de las Series Mundiales, después de una jornada dominical en la que perdió su semifinal contra Nueva Zelanda (12-24) y ganó la final de consolación a Sudáfrica (40-14) tras una temporada sobresaliente.

En el primer duelo, Akuila Rokolisoa, el organizador ofensivo neozelandés, no tardó ni un minuto en empezar a decidir la semifinal contra España, ya que recibió el balón en la posición de apertura, sembró a Josep Serres con un descomunal 'raffut' en el esternón y corrió 70 metros para anotar entre palos el primer ensayo del partido.

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Los ataques españoles en la primera parte fueron imprecisos, a la imagen de una chistera que Tiago Romero mandó directamente fuera con Pol Pla desmarcado junto a la línea de banda, y los oceánicos penalizaron esos errores con un contragolpe de Jayden Keelan que dejó un disuasorio 0-14 en las tablas al descanso.

Un bonito autopase de Pla sobre su defensor permitió a los 'Leones' marcar por medio de Paco Cosculluela al comienzo de un segundo tiempo en el que Keelan, de nuevo, y Kitiona Vai sellaron la victoria para los 'All Blacks' antes de que Ángel Bozal estableciese el 12-24 final tras una meritoria carga frontal.

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Los ensayos que anotaron de inicio en la final de consolación Shilton van Wyk y Rick Duarttee para Sudáfrica parecían decantar el duelo, pero España reaccionó mediado el primer tiempo con un vistoso ataque en el que Bolinches y Ramos se intercambiaron el oval cuatro veces para que el capitán marcase entre palos.

Con 7-14 y avizorando el descanso, Zain Davids cortó un pase con la mano de manera ilegal, lo que proporcionó a España dos minutos de superioridad numérica que aprovechó para remontar con otra marca de Ramos y de Cosculluela, éste al inicio de un segundo periodo en el que los 'Leones' no dieron opción a los sudafricanos.

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La indisciplina de Sudáfrica facilitó el trabajo, ya que Duarttee también fue amonestado por desplazar el balón con el juego parado. Esta nueva superioridad permitió a España disparar el tanteo hasta el 40-14 final con nuevos ensayos de Serres, Pla, tras una hábil interceptación, y Bozal. EFE

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