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Barcelona homenajea a Gaudí con una placa donde sufrió su mortal accidente hace 100 años

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Barcelona, 7 jun (EFE).- El Ayuntamiento de Barcelona ha colocado este domingo una placa conmemorativa en el lugar donde el arquitecto Antoni Gaudí, autor entre otras obras del templo de la Sagrada Familia, fue atropellado por un tranvía en la capital catalana hace justamente cien años, el 7 de junio de 1926, accidente por el que moriría tres días después.

En un acto en el que ha participado el teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls; el director general de Patrimonio de la Generalitat, Joaquim Borràs, y el comisario del Año Gaudí, Galdric Santana, se ha descubierto esta tarde una placa frente al número 665 de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona que recuerda el trágico accidente del genial arquitecto.

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De esta forma, el consistorio pretende que ese espacio sea un lugar de memoria para reconocer la figura del arquitecto y el legado universal de su obra.

En el acto, el comisario del Año Gaudí ha destacado que el arquitecto catalán fue un genio y que, pasados cien años de su muerte, "es un personaje reconocido mundialmente".

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El descubrimiento de la placa se ha celebrado dos días antes de que el papa León XIV bendiga la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, que supone la obra arquitectónica más simbólica de Antoni Gaudí, quien falleció el 10 de junio de 1926 en el hospital de la Santa Creu de Barcelona.

Una serie de actos organizados por la Generalitat y diversas entidades conmemorarán este 2026 el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, considerado una figura clave en la historia de la arquitectura modernista. EFE

(vídeo)

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