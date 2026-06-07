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4-1. ElPozo remonta en la segunda parte y toma ventaja en el camino hacia la final

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Murcia, 7 jun (EFE).- ElPozo Murcia Costa Cálida se impuso por 4-1 al Islas Baleares Palma Futsal en el primer partido de la semifinal de la Liga en la Primera División de fútbol sala que les enfrenta y, con una gran remontada en la segunda parte, sumó el primer punto de la serie estando ya a un triunfo de acceder a la final.

El equipo entrenado por Josan González, que se marchó al descanso perdiendo por 0-1 pese a haber dispuesto de muchas ocasiones, volteó el marcador en la reanudación con los tantos de Fabricio Bastezini "Gadeia", Adri Rivera, Ricardo Lemos "Ricardinho" y Rafa Santos.

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El encuentro comenzó siendo claramente dominado por los murcianos -Marcel de Mendoça, Rafael García "Bebe" y Rafa Santos pudieron marcar en la misma jugada dentro del primer minuto- y los locales llegaron a apabullar a su rival convirtiendo a Dennis Vasconcelos en protagonista. El guardameta de los baleares respondió sobre todo a remates de Marcel.

En una acción aislada llegó el gol visitante, que consiguió David Pasinato "Deivao" a la contra en el minuto 14. Poco después Lucas de Santana "Lucao" pudo ampliar la renta mallorquina pero su disparo se estrelló en el larguero en lo que bien pudo ser el segundo tanto de los de Antonio Vadillo.

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También Ricardo Mayor se encontró con la madera -su tiro fue a la escuadra- y con la mínima ventaja del Palma los jugadores se fueron a su vestuario.

En la reanudación, muy pronto, Gadeia, con un fuerte chut lejano, logró el empate en el segundo minuto de ese periodo alojando el balón por debajo del cuerpo del guardameta visitante. Insistió ElPozo con su ataque y Dener Rodrigo se topó con Dennis y Gadeia con el palo.

El ímpetu murciano tuvo recompensa y Adri Rivera, con otro disparo exterior y muy ajustado, sorprendió al guardameta del Palma Futsal en el ecuador del segundo tiempo.

Gabriel Ligeiro, otro que disparó al palo, pudo conseguir el tercer tanto de los de Josan y Alisson Neves la tuvo para empatar pero no definió ante Edu Sousa.

Tras esa acción Ernesto Claudino se puso la camiseta de portero jugador en el minuto 35 para atacar en superioridad pero lo que llegó fue el 3-1, que consiguió Ricardinho a pase de Adri Rivera. El 4-1, que fue la puntilla, lo hizo Rafa Santos con una muy buena definición ante Dennis y redondeó un muy buen partido de ElPozo.

El segundo encuentro será el miércoles a las ocho de la tarde en Son Moix.

- Ficha técnica:

4. ElPozo Murcia Costa Cálida: Edu Sousa, Gadeia, Marcel, Ricardinho y Rafa Santos -equipo inicial-, Ricardo Mayor, David Álvarez, Adri Rivera, Ligeiro, Bebe y Dener Rodrigo.

1. Islas Baleares Palma Futsal: Dennis, Piqueras, Ernesto, Machado y Fabinho -equipo inicial-, David Peña, Charuto, Lucao, Deivao, Alisson, Mateus Maia y Lin.

Goles: 0-1, M.14: Deivao. 1-1, M.22: Gadeia. 2-1, M.30: Adri Rivera. 3-1, M.36: Ricardinho. 4-1, M.39: Rafa Santos.

Árbitros: Pablo Delgado Sastre, del comité valenciano; y Tomás Santander Flamarique, del comité aragonés. Mostraron la tarjeta amarilla a los locales Rafa Santos y Ricardo Mayor y a los visitantes Piqueras y el entrenador Antonio Vadillo.

Incidencias: Primer partido de las semifinales de la Liga en la Primera División de fútbol sala que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante cerca de 4.000 espectadores. EFE

Ij/sab

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