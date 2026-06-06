John a. powell: "Trump está socavando los valores occidentales, no los inmigrantes"

Diana Illa Cruz

Granollers (Barcelona), 6 jun (EFE).- El experto en libertades civiles john a. powell denuncia que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su entorno político están "socavando los valores occidentales y la democracia" al impulsar políticas "deshumanizantes" como las del ICE, y no los inmigrantes, como predica el discurso oficial.

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El jurista y director del Othering & Belonging Institute de la Universidad de California en Berkeley, que escribe su nombre en minúsculas como una declaración política contra las jerarquías de poder, alerta en una entrevista con EFE de la "fragilidad" de la sociedad, especialmente la estadounidense.

"Cuando veo a gente hablando de acabar con la democracia, como Peter Thiel, que fue el mentor del vicepresidente J.D. Vance, cuando oigo a gente hablar de empatía tóxica, de no seguir el Estado de derecho, de no tratar a las personas con igualdad y dignidad, esas son personas estrechamente asociadas con Trump", señala.

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Para powell, que ha asistido recientemente al XVIII Congreso Internacional de Ciudades Educadoras en Granollers (Barcelona), uno de los mayores riesgos de la política contemporánea es el uso de una retórica exclusivista orientada a deshumanizar a los indocumentados o a quienes tienen una raza o religión diferente a la mayoría.

"La idea de que solo un pequeño grupo de personas son los 'verdaderos estadounidenses', o verdaderos alemanes o franceses, es un lenguaje muy peligroso que me recuerda al nazismo", alerta antes de recordar que las personas ilegales no existen y que "todo el mundo importa".

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El profesor tacha la manera en que Trump habla de otros países y otras personas de "sumamente irrespetuosa y deshumanizadora" y alerta que, además, fomenta una "polarización tóxica y un odio muy perjudicial".

"El presidente tiene más que poder político, él tiene poder cultural", no solo en EE.UU., sino también alrededor del mundo, advierte powell.

Sin embargo, el académico destaca que frente a esa corriente existen otros liderazgos globales capaces de normalizar un relato diferente. "Los dos americanos más poderosos, como dicen, son muy diferentes; el papa y el presidente", apunta.

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En este sentido, y pese a no declararse católico, afirma respetar el "tremendo amor por la humanidad" que transmite el pontífice frente al "desdén" que, a su juicio, proyecta Donald Trump.

Preguntado por el éxito del discurso de la intolerancia, powell argumenta que el relato autoritario funciona bien porque valida el miedo de una sociedad profundamente ansiosa conectando directamente con su "cerebro reptiliano".

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"El mundo es un lugar aterrador: la pandemia fue aterradora, el ébola es aterrador, la IA es aterradora. Pero hay una manera de afrontarlo, con compasión, con seriedad, reconocer que todos estamos expuestos a un futuro incierto y no culpar a unos pueblos contra otros", defiende.

En este contexto, critica la política tradicional por usar discursos complejos y tildar de irracional el temor ciudadano, un error que aprovecha el autócrata para simular cercanía diciendo "siento tu dolor" y ofrecer culpables simples.

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"Demasiado a menudo intentamos disipar el miedo solo con datos; los hechos son importantes, pero no disipan el miedo, por que es una emoción", reflexiona el profesor estadounidense.

Para deconstruir esta polarización, john a. powell propone no juzgar al ciudadano asustado, sino solucionar con compasión sus preocupaciones reales sobre el coste de la vida, la alimentación o las escuelas.

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"Afrontamos esto no dándonos la espalda los unos a los otros, sino mirándonos de frente. ¿Cómo construimos un futuro juntos?", concluye el académico de Berkeley. EFE

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