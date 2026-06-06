Más de 9.000 personas se examinan este sábado para ser operador comercial de Renfe

Madrid, 6 jun (EFE).- Un total de 9.033 personas se presentan este sábado a las pruebas de acceso para optar a 600 puestos de operador comercial en Renfe, profesionales que se encargan de la venta y gestión de billetes, atención al cliente, control de accesos, o labores administrativas y apoyo operativo en estaciones.

La convocatoria se enmarca en la Oferta Pública de Empleo de Renfe de 2026, que permitirá la incorporación de 2.000 nuevos trabajadores, ha informado el operador ferroviario en un comunicado este sábado.

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Estas 600 plazas de operadores comerciales se suman a las 360 de operadores de talleres, cuyos exámenes se hicieron el pasado 24 de mayo, y a las 550 para maquinistas, cuyas pruebas se hicieron en mayo en el marco de la tasa de reposición de la compañía correspondiente a 2026.

Las pruebas para operador comercial se celebran de manera simultánea este sábado en el campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid, en el campus de Ciutadella de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, en el campus de Vegazana de la Universidad de León y en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

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Los candidatos, además de cumplir los requisitos específicos que figuran en la base de la convocatoria, tendrán que tener competencias relacionadas con la comunicación, orientación al cliente, tolerancia al estrés y flexibilidad, ha indicado Renfe. EFE