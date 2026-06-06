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Neymar sugiere su adiós tras el Mundial 2026: "el último baile"

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São Paulo, 6 jun (EFE).- Neymar sugirió este sábado que el Mundial de 2026 será su última participación en el torneo, al escribir "el último baile" en respuesta a una publicación de la FIFA en redes sociales.

El astro brasileño reaccionó así a una publicación de la FIFA compuesta por cuatro fotos de Neymar, en la actualidad y en los Mundiales de 2022, 2018 y 2014, acompañada de este texto: "lo hemos visto crecer".

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"The last dance", escribió Neymar, "el último baile" en inglés, evocando el título del documental que narra el último título de la NBA que logró Michael Jordan con los Chicago Bulls.

Neymar, de 34 años, fue la gran sorpresa en la convocatoria del seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, después de no haberse enfundado la camiseta 'verdemarela' desde que se lesionó de gravedad en 2023.

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El 10 de Brasil está en estos momentos recuperándose de una lesión en el gemelo que probablemente le impedirá jugar en el debut de Brasil en el Mundial, el partido contra Marruecos el próximo 13 de junio, cita que se antoja clave para decidir el liderato del Grupo C.

A pesar de las lesiones que sufrió en los últimos meses, Ancelotti optó por convocar al delantero después de observar su progresión física en los últimos meses y de haber conseguido cierta continuidad con la camiseta del Santos.

El apoyo de los compañeros en la selección brasileña al exjugador del Barcelona y PSG también fue clave en la decisión del preparador italiano.

El 'menino Ney' ha jugado 13 partidos en tres ediciones del Mundial, con un balance de ocho goles, y su mejor resultado fue las semifinales que Brasil alcanzó como anfitrión en 2014. EFE

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