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La familia real recibe al papa en el Palacio Real en la ceremonia de bienvenida

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Madrid, 06 jun (EFE).- Los reyes y sus hijas han recibido al papa en el Palacio Real, donde tiene lugar la ceremonia de bienvenida de la primera visita de León XIV a España.

Don Felipe y doña Letizia han saludado al pontífice a pie del coche, y ya en la Plaza de la Armería, lo han hecho la princesa Leonor y la infanta Sofía, que estaban en la tribuna de honor.

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En el Teatro Real también se encuentran otras autoridades, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán.

El papa ha llegado en vehículo cerrado al palacio, saludando desde la ventanilla a los congregados para recibirle a su llegada a la Plaza de la Armería, donde el coche papal ha sido escoltado por decenas de guardias reales a caballo.

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Inmediatamente después, se han escuchado los himnos del Estado de Ciudad del Vaticano y de España, además de salvas. EFE

(foto)(vídeo)

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