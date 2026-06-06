Desmantelado el centro logístico de hachís más grande hallado en Cataluña con 10 detenidos

Barcelona, 6 jun (EFE).- Los Mossos han desmantelado en Ulldecona (Tarragona) el centro logístico más grande de almacenamiento y distribución de hachís localizado en Cataluña, en el que aprehendieron 9.000 kilos de esta droga, operación en la que detuvieron a diez personas, una de ellas en Fuengirola (Málaga).

Esta operación policial, que comenzó en noviembre de 2025 a raíz del accidente de un coche que presentaba impactos de bala, se ha desarrollado en tres fases y ha conducido a la detención de nueve hombres y una mujer de entre 24 y 52 años como integrantes de una organización criminal que habría movido, al menos, doce toneladas de hachís.

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La policía catalana informa este sábado en un comunicado de que el grupo operaba desde Ulldecona y Sabadell (Barcelona) y mantenía conexiones con organizaciones criminales de Andalucía.

El conocimiento de este grupo fue posible por el accidente en noviembre de 2025 de un coche en una zona de Ulldecona en circunstancias que una dotación de la unidad de tráfico de los Mossos consideró sospechosas.

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El coche presentaba daños compatibles con una colisión, diversos impactos de bala y en su interior se encontraron, entre otros objetos, un arma de fuego y diversas balas sin detonar.

Los agentes localizaron posteriormente en la zona un nave con la puerta abierta, en cuyo interior localizaron una gran cantidad de cajas metálicas que escondían hachís, así como diversos elementos que les llevaron a la conclusión de que se trataba del centro logístico de droga más grande localizado hasta ahora en Cataluña.

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La policía desplegó entonces un dispositivo policial de búsqueda en la zona ante la sospecha de que podrían haber personas escondidas y encontró una furgoneta accidentada y abandonada en un camino rural próximo, operativo en el que detuvo a cuatro personas relacionadas con los hechos.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos concluyó, además, que los impactos de bala y los accidentes de los vehículos respondían a un narcoasalto perpetrado posiblemente por otro grupo que pretendía robar la droga almacenada en la nave.

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La investigación, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de amposta (Tarragona), permitió además conocer el funcionamiento del grupo, especializado en la gestión, almacenamiento y distribución de grandes cantidades de hachís.

A la policía le sorprendió también el método inédito de guardar el hachís en cajas de hierro soldadas a medida, lo que permitía que la droga pasarse desapercibida en los controles policiales, y que solo lograron abrir los bomberos con herramientas especiales.

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Durante la investigación, los agentes acreditaron que la organización había trasladado unos 3.000 kilos de hachís adicionales.

En una segunda fase de la operación, los Mossos detuvieron a dos personas más y hubo registros en otra nave en Ulldecona (Tarragona) y en un domicilio de La Ràpita (Tarragona).

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En mayo de 2026, se desarrolló la última fase del operativo, en la que agentes de la Policía Nacional inspeccionaron un domicilio en Fuengirola (Málaga), donde se detuvo a uno de los presuntos miembros del grupo.

Posteriormente, los Mossos llevaron a cabo otro registro en una nave industrial en Sabadell, donde se detuvo a otra persona, mientras en Ulldecona arrestaron a otras dos.

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En esos registros, la policía encontró material eléctrico, teléfonos y diversos elementos de interés para la investigación. EFE

(Vídeo)