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Estados Unidos no emitió visas para toda la delegación de fútbol iraní, según medios

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Teherán, 6 jun (EFE).- Estados Unidos no ha emitido visas para todos los miembros de la delegación de la selección nacional de fútbol de Irán para el Mundial de 2026 que se disputará en territorio estadounidense, Canadá y México, informaron este sábado medios iraníes.

La agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, indicó que si bien todos los jugadores han recibido visas para entrar en territorio estadounidense no ha sido así para algunos miembros de la Federación Iraní de Fútbol (FFI).

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Entre ellos se encuentra el secretario general de la FFI, Hedayat Mombini; el director ejecutivo de la selección; Mehdi Kharati; el director de comunicación; Mohsen Motamedkia; y representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

Durante semanas hubo incertidumbre por las restricciones migratorias impuestas por Washington a ciudadanos iraníes y las dudas sobre si los jugadores recibirían autorización para ingresar al país donde disputarán la fase de grupos.

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Ayer, el embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, anunció que se habían emitido las visas para la selección nacional de fútbol iraní, aunque no informó de que no se habían otorgado a algunos miembros del equipo técnico y la federación.

Tasnim indicó que las autoridades iraníes continúan trabajando para obtener visas para todos los miembros de la delegación del país persa.

El 'Team Melli', como se conoce en el país a la selección de fútbol, tiene su campamento base en Tijuana (México), después de que la FIFA aprobara el cambio desde la sede prevista en Tucson (Arizona) tras la guerra declarada entre Estados Unidos e Irán.

Irán está encuadrada en el grupo G, en el que jugará contra las selecciones de Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.

Los dos primeros encuentros los disputará en Los Ángeles, mientras que el último será en Seattle, todos en Estados Unidos. EFE

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