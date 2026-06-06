Buxadé (Vox) celebra la sentencia del Supremo: "Somos el único partido sin corrupción"

El jefe de la delegación de Vox en Europa, Jorge Buxadé, ha celebrado este sábado la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que anula, por carecer de base probatoria, la sanción de 862.496 euros que el Tribunal de Cuentas impuso a Vox por los ingresos obtenidos por productos de 'merchandising' entre 2018 y 2020 y que el organismo fiscalizador consideró donaciones que vulneraban la Ley de Financiación de los Partidos Políticos: "Somos el único partido limpio".

Así se ha pronunciado Buxadé, este sábado, en declaraciones a los medios en Valencia, en el marco de la celebración de la Jornada 'El Colapso de Europa: Pacto Verde y Fronteras Abiertas'. "El Tribunal Supremo vuelve a darnos la razón, vuelve a anular una de esas sanciones injustas del Tribunal de Cuentas y lo que habíamos dicho se confirma: la cloaca socialista, el comando Leire, el comando de Santos Cerdán, también puso en marcha toda su estrategia de desestabilización para hacer creer al público que Vox era un partido corrupto", ha comentado.

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Según ha recalcado, "Vox es un partido limpio, la Fiscalía Anticorrupción lo ha dicho, lo ha dicho ya el Tribunal Supremo dos veces y vamos a seguir trabajando contra --Pedro-- Sánchez, contra la mafia socialista, contra la mafia criminal que tiene al gobierno absolutamente secuestrado".

En otro orden de cosas, ha censurado el "colapso", así como las políticas impulsadas en Bruselas, "por esa gran coalición de Partido Popular, Partido Socialista y todos los progres y verdes europeos para destruir la agricultura, también parte de la industria de Valencia, esa industria azulejera perjudicada por las medidas adoptadas en Bruselas y, por supuesto, la inmigración ilegal, la inmigración masiva, la inmigración descontrolada que constituye el principal problema social de Europa".

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También, se ha mostrado "muy contento" y "muy orgulloso" de poder decir "que otra vez Vox vuelve a ser el nexo de unión de todas las fuerzas patrióticas europeas" con la participación de diputados de Patriotas por Europa, de diputados del Grupo de la Soberanía de las Naciones, de Alternativa por Alemania y también del Grupo de Conservadores y Reformistas, del Grupo de primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con la presencia del diputado polaco Dominik Tarczynski, "una de las voces más fuertes del Parlamento Europeo en la lucha contra la inmigración masiva".

Además, ha señalado que Vox está explicando en Europa "que se pueden cambiar las cosas, que los acuerdos alcanzados en Aragón, Extremadura, Castilla Y León y "Dios lo quiera también" en la Comunitat Valenciana. A su parecer, "la conformación de gobiernos de coalición con la presencia de Vox es la garantía del futuro como también aquí --en la Comunitat Valenciana-- los acuerdos presupuestarios y los acuerdos de colaboración política para cambiar las cosas" en dicha autonomía.

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Medidas y acuerdos que, según ha indicado, "afectan a la agricultura, a la industria, a la organización social, a la seguridad, a los impuestos y medidas contra la inmigración ilegal y contra todo aquello que afecta a la seguridad de los valencianos".

PRIORIDAD NACIONAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Por su parte, el síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha agradecido a su compañero el "esfuerzo, trabajo y apoyo" para la celebración de estas jornadas "para que los valencianos sean conscientes y conozcan de primera mano todo lo que se está trabajando y lo que se está consiguiendo a pesar de tener las limitaciones que tenemos".

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También ha destacado la "influencia decisiva" de Vox en la política valenciana y los acuerdos presupuestarios alcanzados con el Gobierno autonómico: "Aun sin formar parte del Gobierno, Vox ha conseguido que nuestras prioridades marquen el rumbo de la acción política en la Comunitat Valenciana. La lucha contra la inmigración ilegal, la prioridad nacional en las ayudas y recursos públicos y la defensa de los valencianos se han convertido en líneas irrenunciables gracias a la firmeza de Vox".

En esta línea, ha recordado que se han suscrito acuerdos de presupuestos en 2024, 2025 "que fueron especiales por la riada" y 2026. "Por tanto, eso creo que es algo de lo que nos tenemos que felicitar. Hay otros acuerdos también para programas de formación con entidades sociales y desde la Generalitat con el apoyo y la exigencia de Vox", ha señalado.

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Y ha finalizado: "Son una serie de medidas muy importantes, unas medidas fundamentales, que se están consiguiendo a pesar de todas las limitaciones que todavía tenemos, y para que se puedan implementar en su integridad al 100% tenemos que tener esa fuerza que pedimos a los valencianos, esa fuerza que pedimos a los españoles, para poder luchar contra la inmigración ilegal, descontrolada, que quiere atentar nuestra forma de vida y cultura", así como "para luchar contra esas políticas verdes, fanáticas y europeas".