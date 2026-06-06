Attaoui y Dani Arce, únicos españoles en Estocolmo

Redacción deportes, 6 jun (EFE).- El burgalés Dani Arce, en los 3.000 metros obstáculos, y el cántabro Mohamed Attaoui, en los 800, son los dos únicos españoles que competirán mañana en la Golden Gala de Estocolmo, en la quinta parada de la Liga Diamante de la presente temporada.

Arce, de 34 años, hizo su estreno de la temporada de pista en los 3.000 obstáculos al aire libre hace una semana en Rabat. En esa carrera finalizó octavo, con 8:11.42, lejos de la pelea por la victoria que se llevó el marroquí Soufiane El Bakkali con 7:57.25.

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Precisamente El Bakkali, doble campeón olímpico, también estará en la lista de salida junto con el campeón mundial, el neozelandés Geordie Beamish; y el poseedor del récord mundial, el etíope Lamecha Girma.

Attaoui, por su parte, arrancó la temporada al aire libre con una contundente y convincente victoria hace solo tres días, tras imponerse en la final de los 1.500 metros de la reunión de Turku (Finlandia), quinta etapa del Circuito Continental Oro, con un tiempo de 3:31.82 minutos.

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Un crono que no sólo permitió al cántabro lograr la mínima requerida por la Federación Europea (3:33.50) para participar en los Campeonatos de Europa que se disputarán el próximo mes de agosto en Birmingham, sino también para rebajar en 81 centésimas su plusmarca personal.

En esta ocasión 'bajará' de distancia para correr los 800 y medirse al campeón mundial de 2023, el canadiense Marco Arop, y al campeón mundial en pista cubierta, el estadounidense Cooper Lutkenhaus, con sólo 18 años. EFE

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