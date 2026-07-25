Jorge Javier Vázquez cumple 56 años a miles de kilómetros de Madrid o Badalona: sus vacaciones en Turquía y Vietnam tras una intensa temporada televisiva

Jorge Javier Vázquez También celebró en Asia sus 55 años. (Instagram)

Pasan los años y Jorge Javier Vázquez sigue siendo uno de los rostros más importantes y presentes de la televisión española. Eso sí, tras una dura temporada en la que ha conseguido mantener fuerte El diario de Jorge y aguantar el tipo en los realities que presenta en Telecinco, el de Badalona se ha tomado unas merecidas vacaciones. Su descanso estival siempre coincide con su cumpleaños y este 25 de julio cumple 56 años.

En esta ocasión, el presentador ha elegido dos destinos para dividir sus vacaciones: Turquía y Vietnam, pasando de Oriente Medio al sudeste asiático, según ha podido saber Infobae. El primero de los países lo anunció él mismo en Hay una cosa que te quiero decir durante la visita de Can Yaman, uno de los actores de telenovelas turcas más famosos e internacionales.

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Durante su encuentro, Jorge Javier Vázquez compartió con Can Yaman la magnitud del fenómeno fan que rodea al actor turco. El comunicador confesó que, tras anunciar la visita de Yaman, recibió una avalancha de mensajes en Instagram de seguidores interesados en acudir al plató, algo que no había experimentado antes, ni siquiera con otras estrellas internacionales que pasaron por su programa. La reacción del público evidenció el alcance global de la popularidad del intérprete.

Jorge Javier Vázquez conoce a Can Yaman. (Mediaset España)

Las vacaciones de Jorge Javier Vázquez

En medio de un ambiente distendido, Jorge Javier Vázquez anticipó sus vacaciones y bromeó con Yaman: “Este verano me voy de vacaciones a Turquía y, mientras me estabas hablando, que te estaba escuchando, pensaba si todos los chicos serán como tú”. El actor respondió con humor: “Yo soy el más feo, así que imagínate”.

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La conversación continuó entre risas, mientras el presentador explicaba su escasa relación con las telenovelas turcas: “No lo tengo muy ubicado porque no veo telenovelas turcas. Son mi competencia y para mí no existen. Son el demonio”. Con esta introducción, Yaman se preparó para sorprender a una de las invitadas, en un momento que combinó cercanía, humor y la admiración del público.

Jorge Javier Vázquez en 'GH Dúo'. (Mediaset)

Por otro lado, no es la primera vez que Vázquez visita Vietnam. Fue en el invierno de 2013, en pleno auge de Sálvame, cuando el presentador se aventuró a visitar el país. Por entonces, su visita se prolongó durante 20 días en Asia, por lo que incluyó también paradas por la geografía de Birmania.

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Así celebró su cumpleaños el año pasado

También fue en el sudeste asiático donde celebró su cumpleaños el año pasado, acompañado por su exnovio, con quien mantuvo una relación de más de diez años hasta 2018. Aunque su noviazgo terminó, ambos mantienen una estrecha amistad. Durante la travesía, que incluyó paradas en Indonesia, Tailandia y Hong Kong, su ex, a quien Jorge Javier Vázquez se suele referir como “P.” para preservar su anonimato, le sorprendió el día de su cumpleaños.

Jorge Javier Vázquez presenta 'El diario de Jorge', su nuevo programa.

“Me fui de España con 54 años y vuelvo con 55. El día de mi cumple apareció P. en mi habitación con un jarrón de flores locales que pesaba como un edificio entero. Qué bonito detalle”, compartió el presentador en extinto blog de Lecturas. “Me gusta viajar con P. porque me quita cualquier complejo de culpa que pueda llegar a tener con la comida. Cuando le pregunto si la patata frita engorda, me dice que no porque las patatas son vegetales. Así da gusto. Quien no se deja engañar es porque no quiere”, narró entonces.

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