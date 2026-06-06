A prisión uno de los seis detenidos por apuñalar a un joven de 25 años en Málaga

Málaga, 6 jun (EFE).- Uno de los seis detenidos por su presunta implicación en el apuñalamiento de un joven de 25 años este miércoles en el centro de Málaga ha ingresado en prisión provisional por orden judicial, a dos se les ha prorrogado la detención y los otros tres han quedado en libertad.

Fuentes judiciales han informado este sábado a EFE de la decisión adoptada este viernes por la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, que se encontraba de guardia.

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A todos los investigados se les atribuye inicialmente un delito de tentativa de homicidio en relación con una agresión ocurrida sobre las 19:20 horas del miércoles en la Alameda de Colón.

Las pesquisas policiales apuntan a que el joven sufrió heridas de arma blanca al ser atacado por un hombre, que en el momento de la agresión iba acompañado de otros varones.

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Durante el dispositivo de Policía Local y Policía Nacional establecido para tratar de localizar a los presuntos autores, cuatro fueron arrestados en Málaga y otros dos en la A-45, en Antequera (Málaga).

La investigación apunta a que el joven y los presuntos agresores se conocían previamente por mantener un litigio jurídico de naturaleza violenta.

La víctima, que fue trasladada por los efectivos sanitarios al Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, ya recibió el alta médica. EFE