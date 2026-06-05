Víctimas de abusos denunciarán ante la Nunciatura que cierren la puerta "a cal y canto"

Madrid, 5 jun (EFE).- El portavoz de Reparación Integral Ya (RIYA) y primer denunciante del caso de pederastia en la abadía de Montserrat (Barcelona), Miguel Hurtado, lamenta que a menos de 24 horas de que León XIV aterrice en España las víctimas no tengan una respuesta oficial de si el papa se reunirá con ellas durante su visita.

"Resulta indignante comprobar cómo mientras el papa mantiene una política de puertas abiertas para políticos, empresarios y diversos poderes fácticos españoles, adopta simultáneamente una postura de puertas cerradas a cal y canto para los supervivientes de pederastia clerical", lamenta Hurtado en un comunicado publicado este viernes.

PUBLICIDAD

En el escrito anuncia que en caso de mantenerse la falta de confirmación de una reunión, el próximo domingo a las cuatro de la tarde llevará a cabo una 'performance' de protesta en las inmediaciones de la Nunciatura Apostólica, residencia del pontífice durante su estancia en Madrid.

Pese a las "reiteradas" solicitudes de interlocución, Hurtado asegura que la Santa Sede no ha confirmado hasta el momento si las víctimas serán recibidas por el pontífice durante su viaje apostólico a España. Aunque convocara "en el último minuto", eso implicaría que muchas víctimas no podrían desplazarse al encuentro, "una intolerable discriminación en función de la geografía".

PUBLICIDAD

Hurtado critica que las víctimas sigan sin ser consideradas "interlocutoras válidas" y que Robert Prevost haya priorizado en su agenda reunirse "con las élites". Sin embargo, "ha sido incapaz de encontrar un hueco" para reunirse con las víctimas, lo que a su juicio "no refleja falta de tiempo sino falta de compasión cristiana y sentido de la responsabilidad".

"Antes de dar lecciones de ética y moral sobre la inteligencia artificial, el cambio climático o la paz en el mundo, el papa debería poner su casa en orden. No hay que olvidar que León XIV es el mayor empleador de pederastas del mundo", advierte Hurtado, que añade que esa es la "dura realidad" que el pontífice "no quiere escuchar".

PUBLICIDAD

Durante la 'performance', Hurtado se dirigirá a una representación visual de León XIV para exponer las "consecuencias nefastas" que tendrá para las víctimas su visita el próximo miércoles, día 10, a la abadía de Montserrat, que según el denunciante es la primera institución católica española que se ha declarado "insumisa moral" al negarse a implementar el acuerdo de reparación Iglesia-Estado.

"La visita del papa (a la abadía) no solo supone un acto de violencia institucional y retraumatización secundaria para las víctimas de Montserrat, sino que implica el riesgo de dinamitar el acuerdo alcanzado, al alentar que las instituciones católicas de toda España sigan su ejemplo", concluye.

PUBLICIDAD

Además, el próximo lunes, día en el que el papa asistirá al Congreso de los Diputados, Hurtado protestará en las inmediaciones de la Nunciatura (hasta donde el perímetro de seguridad le permita) para denunciar el bloqueo de la ley de imprescriptibilidad que se tramita en el Parlamento para evitar que los delitos sexuales graves contra menores queden impunes.

La protesta tendrá lugar a las nueve de la mañana, una hora antes de la que llevarán a cabo en el mismo lugar asociaciones y colectivos de víctimas de abusos en la Iglesia para protestar por el hecho de que el papa no se reúna con ellos. EFE

PUBLICIDAD