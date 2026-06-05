Siete libros sobre medioambiente para esta Feria del Libro de Madrid

Madrid, 5 jun (EFE).- Científicos que estudian cómo hablar con ballenas, cocineros que se unen a la lucha contra el cambio climático, heroínas que salvan al lince ibérico y océanos que definen culturas: estas son algunas premisas de los libros sobre medioambiente con los que hacerse en esta Feria del Libro de Madrid.

Los viajes de Elizabeth Kolbert -Premio Pulitzer 2015- y Alan Weisman se han reflejado en dos obras que ponen de relieve los efectos del cambio climático, pero también el esfuerzo de las personas que trabajan para entender mejor la naturaleza y paliar el impacto del ser humano sobre ella.

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En 'La vida en un planeta poco conocido' (Debate, marzo 2026), Kolbert visita algunos de los lugares "más afectados por el calentamiento global", desde Groenlandia hasta los lagos de Utah, mientras presencia el "descubrimiento de nuevas especies" y proyectos de reintroducción de fauna silvestre.

Asimismo rinde homenaje a científicos que utilizan la inteligencia artificial para comunicarse con ballenas, activistas que impulsan los derechos del agua o isleños que viven "sin huella de carbono".

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Weisman recopila en 'Lo último que se pierde' (Debate, mayo 2026) diez años de viajes por zonas devastadas por el cambio climático -Estados Unidos, Irak o Corea del Sur- dando voz a ingenieros, científicos, ecologistas, economistas, artistas y cocineros que tiran de innovación y creatividad para buscar soluciones; personas que ofrecen un futuro optimista "desde el centro mismo de la devastación" y "un remedio para la ansiedad climática".

Toni Timoner y Luis Quiroga abordan la emergencia climática desde un punto de vista político en 'El ecologista de derechas' (Deusto, abril 2026); este libro parte de la premisa de que "la política climática no puede construirse contra la mayoría social a la que pretende implicar", a la par que defiende que el cambio climático se está frenando "gracias al capitalismo": con innovación tecnológica, incentivos económicos e inversión privada.

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Para quienes quieren entender mejor el planeta, las obras de Helen Czerski -Premio Wainwright al mejor libro sobre conservación-, Marc Mesa y Leo Olivares son la respuesta.

En 'La máquina azul' (Debate, abril 2026), Czerski explora el funcionamiento del océano, un sistema interconectado, "impulsado por la energía del sol", que cubre el 70 % de la Tierra; más allá de las grandes corrientes oceánicas, los muros invisibles y las cascadas submarinas, esta física muestra cómo este motor condiciona el clima, da forma a los ecosistemas e influye en la historia y la cultura.

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En un tono más fresco, Mesa y Olivares explican en 'Cómo evitar el fin del mundo' (B, marzo 2026) las leyes físicas que rigen el planeta y qué sucede cuando se ignoran; desde el Big Bang hasta el cambio climático, los autores exploran "los límites más incómodos de la energía y la materia", así como las "grandes crisis" que definirán el futuro.

La literatura de cariz medioambiental tampoco deja de lado a los más jóvenes gracias a autoras como May R. Ayamonte -Premio Edebé de Literatura Juvenil 2026- o Cornelia Funke.

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En 'El maullido de la marisma' (Grupo Edebé, marzo 2026), Ayamonte cuenta la historia de Vera, una chica que se convierte en bióloga para cumplir la promesa que le hizo a Félix, el lince que la acompañó durante toda su infancia: salvar a esta especie de la extinción con el proyecto Life Lince.

Funke, una prolífica autora juvenil alemana, narra en 'El reino verde' (Destino, junio 2025) las aventuras de Caspia, una niña que descubre unas cartas antiguas escritas por una joven ciega que recorrió el mundo con su padre, un botánico, y que contienen enigmas relacionados con distintas plantas. EFE

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(Recursos de archivo en EFEServicios 8023412426)