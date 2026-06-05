Pedro Sánchez se compromete a "avanzar más rápido" contra el cambio climático

Madrid, 5 jun (EFE).- En este Día Mundial del Medioambiente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que confirma el compromiso del Ejecutivo "para avanzar más rápido" contra el cambio climático, que es "el gran desafío de nuestra era".
"Lo afrontamos juntas y juntos", ha dicho, porque "conocemos el problema. Sabemos las soluciones. Y están en marcha", ha asegurado en la red social X.
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"Energía limpia, restauración de la naturaleza, ciencia al servicio de la vida y un modelo productivo que mira al futuro desde la sostenibilidad", ha explicado el presidente. EFE
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