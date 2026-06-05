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SGAE repasa en una exposición la historia de su sede oficial, el Palacio de Longoria

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Madrid, 5 jun (EFE).- La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) conmemora este año el 175 aniversario del nacimiento de Ruperto Chapí, compositor y uno de los fundadores de la institución con la exposición 'La casa de los autores. Donde habita la memoria' que repasa la historia del Palacio de Longoria, sede oficial.

La exposición, abierta del 16 de junio al 19 de julio, celebra no solo el aniversario de Chapí, fundador de la Sociedad de Autores Españoles (SAE), germen de la actual SGAE, también suma la restauración de la sede central, el Palacio de Longoria, y saca a la luz "las joyas más valiosas" del Centro de Documentación y Archivo (CEDOA), pieza clave en la conservación, estudio y transmisión del legado autoral.

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En un comunicado, la entidad explica que durante la exposición los visitantes podrán conocer, mediante documentos, fotografías y otros objetos de interés, la historia, las leyendas y entresijos de un edificio considerado "uno de los máximos exponentes del modernismo madrileño, vinculado desde sus orígenes al mundo de la cultura y la creación artística".

Según la comisaria María Luz González Peña, "la Sociedad General de Autores desea poner en valor sus dos joyas más preciadas: el Palacio de Longoria, un tesoro modernista en un Madrid que siempre fue reacio al modernismo, y el monumental archivo musical y teatral que desde el nacimiento de SGAE (1899) no ha dejado de crecer y de revalorizarse".

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En la exposición podrán verse piezas que hasta ahora no se habían exhibido como dibujos realizados por el comediógrafo y cofundador de la SGAE Sinesio Delgado para un homenaje a Chapí "que, finalmente, no se llegó a realizar", explica González Peña.

Entre otras curiosidades, la exposición también mostrará los planos diseñados para el Palacio de Longoria por el arquitecto José Grases Riera y posteriores proyectos de reformas acometidas por Francisco García Nava y Carlos Arniches, hasta llegar a la restauración actual.

La evolución del proceso a lo largo de los años se podrá seguir mediante una selección de fotografías que documentan distintos modelos de la historia del edificio desde su construcción, y publicaciones nacionales y extranjeras que dejaron testimonio.

El arquitecto José Grases puso en pie el palacio a principios del siglo XX, por encargo del financiero Javier González Longoria, que hizo fortuna en Cuba y a su vuelta a España tuvo mucha relación con la política y el mundo de la cultura.

En 1912, el palacio pasó a manos del odóntólogo de la Casa Real y fundador de la Facultad de Odontología de la Complutense, Florestán Aguilar.

La muestra alberga la mesa y silla principal de su despacho, ubicadas entonces en lo que hoy es la sala Buñuel de SGAE, junto a su biblioteca particular, actual sala Valle Inclán.

En 1950, SGAE compró el espacio para convertirlo en su sede que, tras la reforma del arquitecto Arniches, se erigió en una de sus señas de identidad.

La muestra exhibe un importante muestrario de manuscritos y partituras originales que ilustran la riqueza del patrimonio lírico de los siglos XIX y XX.

Entres estas obras está 'El rey que rabió' y 'La Revoltosa' de Ruperto Chapí; 'La Gran Vía' de Federico Chueca y Joaquín Valverde; y 'Marina' de Emilio Arrieta.

También hay partituras de distintas zarzuelas de Francisco Asenjo Barbieri, firmadas y anotadas por el propio compositor, y manuscritos dramáticos de Benito Pérez Galdós y Jacinto Benavente, entre otros.

Además la exposición contará con un programa de actividades paralelas y un calendario de visitas guiadas al Palacio de Longoria y al Centro de Documentación y Archivo de SGAE, ubicado en el sótano del edificio, a fin de dar a conocer las peculiaridades arquitectónicas del espacio y los fondos documentales.

Este programa de actividades paralelas incluyen tres conferencias para analizar el valor artístico, histórico e institucional del edificio.

SGAE ha contado para este proyecto con la colaboración de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, el Teatro de la Zarzuela y la Real Fábrica de Cristales de La Granja, así como de la familia de Ruperto Chapí y otros coleccionistas particulares.EFE

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