Recuperan una canción inédita de Carlos Cano por los 50 años del primer homenaje a Lorca

Granada, 5 jun (EFE).- La Asociación Memoria Carlos Cano presenta este viernes "A las cinco de un 5 de junio", una canción inédita del cantautor granadino inspirada en el primer homenaje popular que se realizó a Federico García Lorca y que tuvo lugar el 5 de junio de 1976 en Fuente Vaqueros (Granada).

Según ha informado este viernes la asociación, se trata de una canción que Carlos Cano nunca llegó a grabar en estudio y que, por tanto, no forma parte de su discografía oficial.

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Coincidiendo con el cincuenta aniversario de aquel primer homenaje que reunió a miles de personas en Granada han recuperado esta composición mediante una nueva versión realizada por el grupo granadino El Hombre Garabato y producida expresamente para la celebración del cincuentenario.

El videoclip cuenta con la participación de artistas como Miguel Ríos, Amparo Sánchez, José Antonio García, Antonio Arias, Paulina del Carmen y Aitor Velázquez junto a los niños y niñas del coro del IES Fernando de los Ríos de Fuente Vaqueros.

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Como ha detallado la Asociación Memoria Carlos Cano, con esta canción pretenden rendir homenaje a aquella histórica jornada del 5 de junio de 1976, cuando miles de personas se reunieron en el municipio granadino para recuperar públicamente la figura de Lorca y reivindicar las libertades democráticas en los primeros meses de la Transición.

Aquel acto, impulsado por numerosos hombres y mujeres comprometidos con la cultura granadina, contó con la participación decisiva de figuras como Carlos Cano y Juan de Loxa, protagonistas fundamentales de aquella recuperación colectiva de la memoria lorquiana.

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De aquella experiencia nació precisamente la creación de Carlos Cano "A las cinco de un 5 de junio". Según el periodista musical Fernando González Lucini, el artista decidió regalarla poco antes de su muerte a María Dolores Pradera, quien la incorporó posteriormente a su disco homenaje "A Carlos Cano" publicado en 2001.

Con este proyecto la asociación pretende no solo recuperar una obra poco conocida de uno de los grandes referentes de la canción de autor española, sino también reivindicar el espíritu de encuentro, cultura y libertad que inspiró aquel histórico 5 de junio de 1976. EFE

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