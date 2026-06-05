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Louzán: "Hay mucha esperanza y mucha ilusión puesta en este equipo"

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Santiago de Compostela, 5 jun (EFE).- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, asumió este viernes que la selección nacional es una de las favoritas al título en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero apeló al “partido a partido” porque el camino hacia el éxito no será fácil.

“Ojalá podamos tener esa oportunidad de poder traer un título de campeones del mundo. Es verdad que vamos a ir paso a paso, pero hoy de aquí despega un equipo y la ilusión de un país. Hay mucha esperanza y mucha ilusión puesta en este equipo, ahora son ellos los que no tienen que defraudar a esa ilusión”, comentó el dirigente sobre el torneo que se disputa del 11 de junio al 19 de julio.

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Tras despedir a la expedición en el aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago, donde el grupo abordó el vuelo que lo trasladará a Nashville (Estados Unidos) para desplazarse posteriormente a Chattanooga, donde quedará concentrada durante la fase de grupos del Mundial 2026, el presidente federativo pidió “un voto de confianza” para la vigente campeona de Europa.

“Ellos van muy ilusionados y con muchas ganas de obtener victorias para llegar a lo más alto”, consideró Louzán sobre el equipo de Luis de la Fuente, que competirá en el Grupo H junto a Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí.

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No obstante, incidió en la importancia de ser “prudentes” porque, a su juicio, es importante ir viendo la evolución del equipo, aunque la “confianza” y “estabilidad” que le transmite el grupo le hace ser optimista.

“Se dice que España es una de las favoritas y hay confianza en los jugadores para eso, pero vamos a ir partido a partido porque cualquier exceso de confianza no es lo mejor”, avisó.

El dirigente federativo considera que “las altas temperaturas” que se encontrarán en Estados Unidos o las “intensas lluvias” de México son circunstancias que “no deberían preocupar” al equipo nacional.

“Lo importante es que el balón empiece a rodar cuanto antes y que podamos empezar a competir bien porque estos partidos amistosos están bien, pero los jugadores están deseando empezar ya”, expuso Louzán, quien confía en que los lesionados Lamine Yamal y Nico Williams estén a disposición del seleccionador en el primer partido del Mundial o en el siguiente.

Finalmente, destacó que es “la primera vez” que el equipo nacional de fútbol se despide “desde Galicia para América”, lo cual espera que le dé “suerte” al combinado español.

“Galicia tiene mucha conexión con América, no con América del Norte pero sí con América en general, porque de aquí emigraron miles de gallegos hacia ese continente", concluyó. EFE

dmg/cmm

(foto) (vídeo)

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