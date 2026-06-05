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El Museo Picasso de Barcelona pone en diálogo al malagueño con cerámica antigua chipriota

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Barcelona, 5 jun (EFE).- El Museu Picasso de Barcelona ha puesto a dialogar la obra del artista con la cerámica antigua chipriota, por la que en su día el malagueño expresó su admiración y que le inspiró, entre otros, la fusión de figuras humanas y animales.

El fruto de ese nuevo prisma sobre la obra del genio del cubismo puede verse en la exposición 'Picasso Chipre. Encuentros con la cerámica del Mediterráneo' con una selección de obras procedentes de museos y colecciones de toda Europa que reflejan el modo en el que el artista expresó su admiración por los aspectos formales y simbólicos del arte antiguo chipriota.

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Y es que, aunque Picasso nunca visitó Chipre, su relación con las antigüedades chipriotas es especialmente reveladora a los ojos de los visitantes que estén familiarizados con sus formas, técnicas y obsesiones.

El artista conoció estas obras chipriotas a través de colecciones museísticas europeas, como la del Louvre, y de publicaciones especializadas de su época.

El hilo conductor de la exposición, han explicado las comisarias Androula Michael y Eftychia Zachariou-Kaila, es la reflexión sobre el modo en que Pablo Picasso captó los aspectos formales y simbólicos del arte antiguo chipriota.

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"No se trata de una simple apropiación formal, sino de una fascinación profunda por la hibridación de estilos y por la creatividad de este arte antiguo, caracterizado por la fusión de figuras humanas y animales y por un carácter lúdico, expresivo y singular", han explicado.

Entre las piezas de la muestra destaca una representación significativa de las colecciones propias del Museu Picasso de Barcelona y del Departamento de Antigüedades de Chipre, cuyo ministerio de Cultura se ha involucrado en esta exposición, enmarcada en la presidencia del Consejo de la Unión Europeo que este semestre corresponde al pequeño país mediterráneo.

De hecho, coincidiendo con la apertura de esta exposición, que se podrá ver hasta finales de septiembre, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha reunido con la viceministra de Cultura de Chipre, Vasiliki Kassianidou, en Barcelona.

El embrión de la exposición, ha contado Zachariou-Kaila, nace de una primera muestra organizada en 2019 en el museo de arte chipriota de Nicosia sobre la relación de la cerámica de la Edad del Bronce Temprana de Chipre con Picasso, una muestra enriquecida y ampliada con nuevas piezas en Barcelona.

A simple vista, ya las influencias son visibles gracias a motivos de la cerámica antigua chipriota que resultan indivisibles de la obra de Picasso, motivos como las formas antropomórficas, los minotauros, la naturaleza, los peces, las aves, los pulpos, la mitología y los toros.

Con todo, para las comisarias, más allá de buscar orígenes e influencias, lo interesante era "poner unas piezas al lado de otras y ver qué pasa".

"A menudo volvemos a aquella frase famosa del propio Picasso: 'En el arte, no hay pasado ni futuro'", han recordado.

A pesar de no haber estado nunca en Chipre, el país se coló "de algún modo" en la correspondencia del artista en una carta al escultor Enric Casanova en el que le pide un perfume de la familia 'Chipre' (en francés Chypre), el nombre de una familia de perfumes compuesta por fragancias con notas de salida de bergamota y cítricas.

De hecho, en 1984 se comercializó el 'Paloma Picasso', considerado un perfume clásico de la familia olfativa 'Chipre Floral'. EFE

lmi/mg/aam

(Foto) (Vídeo)

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