Nueve detenidos tras una reyerta con machetes entre bandas violentas en Valladolid

Valladolid, 5 jun (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a seis adultos y a tres menores, uno de los cuales ha ingresado en un centro por orden de la Fiscalía, dentro de la investigación desarrollada por una reyerta con armas blancas entre bandas juveniles violentas en la Playa de las Moreras de Valladolid.

Tras el suceso, que ocurrió durante la celebración de un festival de música tecno la madrugada del 17 de mayo, agentes de la Policía acudieron a la zona tras un aviso al 091 sobre la pelea, en la que se estaban utilizando armas blancas, han informado este viernes fuentes policiales.

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El propio dispositivo de prevención establecido se encontraba a 50 metros del lugar, lo que permitió una inmediata respuesta y actuación que propició la detención de dos de los principales agresores.

A su llegada, los agentes localizaron a un hombre que trataba de huir del lugar, intentando disimular al sentarse en un muro junto a otros jóvenes. En presencia policial, arrojó al río un machete de grandes dimensiones, siendo arrestado instantes después como supuesto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito de lesiones.

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Durante la intervención, los agentes detuvieron a un segundo joven como presunto autor de un delito de riña tumultuaria.

Los policías localizaron al menos a tres víctimas: un hombre ensangrentado, con heridas por arma blanca en la espalda, otro con una herida incisa en la mano derecha que afectaba a los tendones y un tercero con una herida incisa en el cuello, con abundante sangrado.

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Después de las primeras actuaciones, la Brigada Provincial de Información asumió la investigación al constatarse que los implicados estaban relacionados con grupos juveniles violentos.

La investigación ha continuado durante las últimas semanas, recabando testimonios, analizando imágenes y verificando la participación de los distintos implicados.

Como resultado de las averiguaciones, los agentes han detenido a ocho personas más, todas ellas como presuntas autoras de un delito de riña tumultuaria, y a otra, menor de edad, como supuesta autora homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y riña tumultuaria.

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Este menor es considerado el presunto instigador del ataque y portaba en el momento de los hechos un machete de grandes dimensiones.

Los ocho detenidos, seis mayores y dos menores, fueron puestos en libertad tras prestar declaración, quedando a disposición judicial cuando sean requeridos.

El menor al que se atribuye la tentativa de homicidio fue detenido en la tarde del 4 de junio y esta mañana ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, que ha decretado su internamiento en régimen cerrado en un centro de menores.

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La Policía Nacional mantiene la investigación abierta, sin descartar nuevas actuaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad de todos los implicados. EFE