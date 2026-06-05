El Defensor pide información sobre el expediente a un funcionario que atendía sin cita

Madrid, 5 jun (EFE).- El Defensor del Pueblo ha pedido al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que le informe de por qué se ha abierto un expediente disciplinario a un funcionario en Mérida por atender a ciudadanos sin cita previa.

En apoyo a este funcionario se han manifestado en los últimos días un centenar de personas a las puertas de la oficina del SEPE en la capital extremeña, portando pancartas en las que se podía leer "Vergüenza del SEPE, castigar al funcionario ejemplar" y oído cánticos como "Juan Carlos, amigo, el pueblo está contigo".

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La institución que preside Ángel Gabilondo explica que, según diferentes medios de comunicación, el funcionario público ha sido expedientado por atender a ciudadanos que no habían conseguido obtener cita previa para expedir certificados de prestaciones necesarias para acceder a recursos sociales.

Esas mismas informaciones apuntan a que el funcionario realizaba esas actuaciones después de haber atendido previamente a los ciudadanos citados, o cuando existían huecos libres en la agenda, añade.

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En un escrito dirigido al organismo público, el Defensor pide información sobre el eventual expediente incoado al trabajador, el tiempo medio de obtención de citas en la Oficina de Empleo de Mérida entre 2025 y 2026, los criterios de la atención presencial y las limitaciones que deben cumplir los trabajadores públicos para el desempeño de esa labor.

La institución recuerda que ha recibido en los últimos años quejas ciudadanas sobre las dificultades para obtener cita previa y poder ser atendidos de manera presencial en las oficinas de Empleo, tras las que ha formulado recomendaciones a la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social (actual Secretaría de Estado de Trabajo) para que se buscasen soluciones a dicha situación.

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Las respuestas recibidas argumentaban que estas incidencias se debían, fundamentalmente, al déficit de personal del que se dispone, concluye el Defensor. EFE