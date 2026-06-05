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El base Guillem Ferrando, primera baja del Bàsquet Girona para la próxima temporada

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Girona, 5 jun (EFE).- El base Guillem Ferrando se ha convertido este viernes en la primera baja confirmada del Bàsquet Girona de cara a la próxima temporada, según anunció el club catalán.

Ferrando, de 24 años y 184 centímetros, recaló en Fontajau en verano de 2024 procedente del Valencia Basket y deja el equipo después de jugar 48 partidos, 24 en cada temporada.

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En la primera, promedió 3,8 puntos, 1,7 asistencias, 3 créditos de valoración en 9 minutos y medio por encuentro, mientras que este curso ha sumado 1,8 puntos, 1,4 asistencias, 1,5 créditos de valoración en siete minutos.

Es el segundo movimiento de mercado que anuncia el Girona después de la renovación por un año más del pívot lituano Martinas Geben, una de las piezas fundamentales de la plantilla que entrena Moncho Fernández. EFE

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asm/vmc/cmm

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