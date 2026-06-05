Dos muertos y 3 heridos en un choque frontal entre dos turismos en Humanes de Madrid

Madrid, 5 jun (EFE).- Dos hombres han muerto este viernes en una colisión frontal entre dos turismos en Humanes de Madrid (Madrid) y otros tres han resultado heridos y han sido traslados a varios hospitales de esta comunidad.

El suceso ha ocurrido en el kilómetro 7,500 de la M-410, y Emergencias ha recibido el aviso del accidente a las 5:35 horas, según ha informado Emergencias Comunidad de Madrid.

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A su llegada, el SUMMA 112 ha atendido a cinco hombres, dos de ellos en parada cardiorrespiratoria que no han podido revertir, por lo que han confirmado los fallecimientos.

Otros tres varones han sufrido politraumatismos y han sido traslados a los hospitales Puerta de Hierro, 12 de Octubre y Gregorio Marañón.

Bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que actuar en la liberación de uno de los conductores, que estaba en parada, y han colaborado en la reanimación, además de realizar trabajos de seguridad y limpieza.

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. EFE