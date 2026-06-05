Espana agencias

Detenido en Granada un hostelero por explotar a extranjeros en situación de vulnerabilidad

Guardar
Google icon

Granada, 5 jun (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a un empresario de la hostelería como presunto responsable de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y contra los derechos de los trabajadores.

Según ha informado este viernes la Policía Nacional, este hombre de 36 años, que cuenta con varios negocios en la localidad granadina de Huéscar, habría captado a un matrimonio venezolano en situación de vulnerabilidad para explotarles laboralmente en sus negocios en "condiciones pésimas" y cuando ambos no disponían de autorización de residencia y trabajo.

PUBLICIDAD

La investigación se inició tras la denuncia de los dos perjudicados, a través del teléfono de la trata, en la que informaban que habían sido captados por un empresario cuando asistieron a un evento de motivación emocional al que ellos habían acudido buscando apoyo y alguna salida a su situación familiar, económica y social.

Las víctimas, un matrimonio venezolano de 53 años, habían venido a España buscando un futuro mejor debido a las condiciones de pobreza existentes en su país y para que una hija, que padecía una grave enfermedad, recibiera asistencia médica inmediata.

PUBLICIDAD

La hija falleció al poco tiempo de llegar la unidad familiar a España, por lo que acudieron a este evento de motivación personal.

Tras exponer su precaria situación les presentaron a una persona que les aseguró que regentaba tres negocios en la localidad de Motril y le ofreció trabajo al matrimonio.

Las condiciones eran un salario de 1.200 euros al mes cada uno con alojamiento y comida gratis, así como la posibilidad futura de hacerles un contrato de trabajo con el que pudieran regularizarse.

El matrimonio aceptó y se trasladó a la localidad granadina, donde empezaron a trabajar al día siguiente.

La pareja en cuestión, que se encontraba en situación irregular en España y no podía desarrollar actividad laboral, compartía empleo con otra pareja de extranjeros de otro país de Centroamérica, que se hallaban en la misma situación irregular en nuestro país.

Al recibir el primer salario mensual, por realizar jornadas de hasta 16 horas seguidas todos los días de la semana, comprobaron no solo que su salario mensual había bajado a unos 1.000 euros, sino que de ese importe les descontaban el alquiler mensual.

Además, la mujer tuvo que darse de baja en alguna ocasión por cansancio extremo y el empresario le redujo el sueldo por ese motivo a la mitad de lo prometido.

Los agentes comprobaron la veracidad de las declaraciones de las víctimas y detuvieron al empresario por haber captado y trasladado a estas personas aprovechándose de sus condiciones de vulnerabilidad para explotarlas laboralmente.

El detenido, de 36 años y con antecedentes policiales previos, ha sido oído en declaración con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aagesen aboga por invertir en la naturaleza y en adaptación frente al cambio climático

Infobae

EL PP ve "imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo" en el caso Leire

Infobae

Los riesgos climáticos pueden costarle a España un 6,8 % del PIB, según una investigación

Infobae

El Defensor pide información sobre el expediente a un funcionario que atendía sin cita

Infobae

Víctimas de abusos denunciarán ante la Nunciatura que cierren la puerta "a cal y canto"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo anula una sanción de 860.000 euros del Tribunal de Cuentas a Vox

El Supremo anula una sanción de 860.000 euros del Tribunal de Cuentas a Vox

Pedro Sánchez niega que conociese “las andanzas” de Leire Díez con las que habría tratado de influir en la UCO: “No las hubiese tolerado”

Santos Cerdán niega todo delito y dice ser víctima de una “campaña mediática”: “El objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas”

Marlaska confía en que los encuentros de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez no están “relacionados con la trama”

La Audiencia de Barcelona revoca la extinción de la pensión de alimentos y obliga a una madre a seguir pagando a su hijo mayor de edad

ECONOMÍA

Una jubilada italiana encuentra 51 millones de liras en su ático, pero ya no le permiten cambiarlo a euros

Una jubilada italiana encuentra 51 millones de liras en su ático, pero ya no le permiten cambiarlo a euros

Disneyland París no ha recuperado ni la mitad del dinero invertido tras 30 años operativo pese a ser el parque internacional más rentable de la compañía

El negocio de los estudiantes internacionales: más de un millón de matriculados y un impacto económico de 8.300 millones de euros

La propiedad entre hogares jóvenes se desploma 24 puntos desde 2008: solo el 40% tiene casa propia

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

Florentino Pérez confirma el interés por Dumfries y revela que ofrecerá al menos 150 millones por otro jugador

La lista de Arabia Saudita para el Mundial 2026: los ‘Halcones Verdes’ quieren volver a sorprender al mundo

Iker Casillas se suma al proyecto de Enrique Riquelme: el exportero tendrá un puesto en la directiva del Real Madrid si ganan en las elecciones

Lista de convocados de Suiza para el Mundial 2026: Xhaka y caras conocidas de LaLiga encabezan la expedición