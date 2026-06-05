Clyburn: "La temporada todavía no ha acabado"

Barcelona, 5 jun (EFE).- El alero del Barça Will Clyburn aseguró que, pese a la derrota en el segundo partido de los cuartos de final de la Liga Endesa, la temporada "todavía no ha acabado", por lo que ha instado a sus compañeros a estar "juntos" para intentar eliminar al UCAM Murcia en el tercer y definitivo partido de la serie.

En declaraciones a los medios de comunicación del club antes del decisivo duelo en Murcia (21.00 horas), el jugador estadounidense prefiere olvidarse de la derrota sufrida el jueves en el Palau Blaugrana (87-90) y centrarse en ganar el sábado a domicilio, algo que el conjunto catalán ya consiguió el pasado martes (68-91).

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"Es un nuevo día, un nuevo partido, tenemos que afrontarlo como un partido de 'play-off' ante un rival duro. Para ganar en su casa tenemos que estar más juntos", opinó Clyburn.

El veterano jugador de Detroit defendió que "hay que seguir compitiendo", a pesar de dejar escapar la opción de rematar la eliminatoria en el Palau Blaugrana, donde el equipo de Xavi Pascual siempre fue a remolque de su rival.

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Pese a ser el jugador que más minutos jugó (28) en el segundo partido de la serie, Clyburn terminó con 8 puntos y 5 rebotes en un partido en el que el equipo murciano brilló desde el perímetro con 16 triples.

En este sentido, el alero azulgrana pidió a sus compañeros que no cometan errores y que jueguen "duro" para intentar derrotar al cuarto clasificado de la fase regular.

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De volver a ganar en el Palacio de los Deportes de Murcia, el Barcelona sellaría la clasificación para las semifinales y se enfrentaría al ganador de la eliminatoria entre el Real Madrid y La Laguna Tenerife, que también está empatada (1-1) después de la victoria a domicilio del conjunto blanco.

De perder el tercer partido, el equipo azulgrana encadenaría la segunda temporada cayendo en los cuartos de final de la Liga Endesa y firmaría el tercer año en blanco. EFE

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