Bernabé defiende sobre el caso Leire que el PSOE ha aportado sus cuentas a la justicia

València, 5 jun (EFE).- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha defendido este viernes que el Partido Socialista ha explicado sus cuentas y en este momento están aportadas en los ámbitos judiciales.

Bernabé ha respondido así tras la entrega del tradicional ‘pomell de flors’ de la festividad del Corpus a preguntas de los periodistas sobre si el PSOE puede acabar imputado después de que la UCO haya pedido sus movimientos bancarios en el marco del caso Leire.

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"El PSOE viene colaborando en todos y cada uno de los ámbitos, como siempre ha hecho. El Partido Socialista tiene auditadas sus cuentas, con hemos explicado en todas estas ocasiones, y esas cuentas están en este momento de hecho aportadas por el Partido Socialista en los ámbitos judiciales", ha explicado.

Preguntada cómo es que nadie en el PSOE sabía de las visitas de Leire Díez, ha asegurado que sobre esta cuestión "se han dado todas las explicaciones" y que hay una "voluntad absoluta y total de colaborar, y dar toda la información requerida".

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"Aquí no se rompe a martillazos absolutamente nada, no se rompen discos duros a martillazos y no se esconde absolutamente nada. Se explican las cosas, se da toda la información y así es como venimos y como viene trabajando y como se viene viendo a lo largo de todo este tiempo", ha concluido. EFE

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