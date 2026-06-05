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Andrea Medina y Jana Férnandez, descartes para el partido ante Inglaterra

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Palma, 5 jun (EFE). - La seleccionadora del equipo femenino nacional de fútbol, Sonia Bermúdez, ha confirmado ya los descartes de cara al partido contra Inglaterra de esta noche en Son Moix, donde Andrea Medina y Jana Fernández se quedarán fuera de la convocatoria.

Por otra parte, la Real Federación Española de Fútbol ha hecho oficiales los dorsales con los que las futbolistas afrontarán el partido decisivo de la clasificación al Mundial de Brasil 2027, donde necesitan ganar de dos goles para depender de si mismas.

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1. Misa Rodríguez

2. Ona Batlle

3. Clara Serrajordi

4. Irene Paredes

5. María Méndez

6. Aitana Bonmatí

7. Olga Carmona

8. Mariona Caldenteny

9. Esther González

10. Athenea del Castillo

11. Alexia Putellas

12. Patri Guijarro

13. Cata Coll

14. Vicky López

15. Laura Codina

16. María León

17. Lucía Corrales

18. Salma Paralluelo

19. Eva Navarro

20. Claudia Pina

21. Fiamma Rodríguez

22. Edna Imade

23. Adriana Nanclares

EFE

dcj/sll/og

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