Andrea Medina y Jana Férnandez, descartes para el partido ante Inglaterra

Palma, 5 jun (EFE). - La seleccionadora del equipo femenino nacional de fútbol, Sonia Bermúdez, ha confirmado ya los descartes de cara al partido contra Inglaterra de esta noche en Son Moix, donde Andrea Medina y Jana Fernández se quedarán fuera de la convocatoria.
Por otra parte, la Real Federación Española de Fútbol ha hecho oficiales los dorsales con los que las futbolistas afrontarán el partido decisivo de la clasificación al Mundial de Brasil 2027, donde necesitan ganar de dos goles para depender de si mismas.
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1. Misa Rodríguez
2. Ona Batlle
3. Clara Serrajordi
4. Irene Paredes
5. María Méndez
6. Aitana Bonmatí
7. Olga Carmona
8. Mariona Caldenteny
9. Esther González
10. Athenea del Castillo
11. Alexia Putellas
12. Patri Guijarro
13. Cata Coll
14. Vicky López
15. Laura Codina
16. María León
17. Lucía Corrales
18. Salma Paralluelo
19. Eva Navarro
20. Claudia Pina
21. Fiamma Rodríguez
22. Edna Imade
23. Adriana Nanclares
EFE
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